天主教智能科技　梵蒂岡推電子玫瑰經念珠　配合手機app進行祈禱

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或者有些人士覺得天主教會保守傳統，但實際上可能又不是那樣一回事。上任教宗本篤十六世酷愛音樂，就是一位iPod Nano迷，在梵蒂岡一些公開場合現身也會塞耳機聽歌。適逢10月「聖母玫瑰月」，梵蒂岡剛於本周三宣布啟動「Click to Pray eRosary」活動，提倡把教會精神傳統精華跟科技界最新發展融合，信徒可透過玫瑰經智能念珠手環「eRosary」連接智能裝置app，完成祈禱過程。

佛教有電子念佛機，天主教也有電子玫瑰經念珠。每年10月是天主教「聖母玫瑰月」。梵蒂岡今年決定搞搞新意思，推出名為「eRosary」的裝置。

每年10月是天主教「聖母玫瑰月」。梵蒂岡今年決定搞搞新意思，推出名為「eRosary」的裝置。（vaticannews.va）

eRosary經由同名手機app控制的智能念珠，念珠為黑瑪瑙和赤鐵礦，可作手鐲佩戴。用家可從上面的智能十字架啟動，就像天主教徒開始祈禱念珠的方式。智能十字架存儲了跟手機app相關的所有技術數據。（erosary.clicktoprayerosary.org）

eRosary經由同名手機app控制的智能念珠，念珠為黑瑪瑙和赤鐵礦，可作手鐲佩戴。用家可從上面的智能十字架啟動，就像天主教徒開始祈禱念珠的方式。智能十字架存儲了跟手機app相關的所有技術數據。

eRosary跟同名的免費手機app同步。啟動十字架後，用家可以在手機app見到3個不同選項，分別為標準祈禱念珠、沉思念珠和每年更新的各種主題念珠。一旦開始祈禱，app會顯示每個祈禱過程之進展，並追蹤每粒念珠的完成情況。此外，app也提供音頻指南、獨家圖片和有關念珠祈禱的個性化內容。

啟動十字架後，用家可以在手機app見到3個不同選項，分別為標準祈禱念珠、沉思念珠和每年更新的各種主題念珠。一旦開始祈禱，app會顯示每個祈禱過程之進展，並追蹤每粒念珠的完成情況。（erosary.clicktoprayerosary.org）

eRosary之類的互動智能裝置相信起到推動力，幫助教會將信仰精神傳達到精通IT技術的千禧一代和Z世代。梵蒂岡新聞稿表示，eRosary將可充當讓人們學習如何為世界和平祈禱的念珠工具，又指此項目為教宗全球祈禱網絡一部分，可以把教會的精神、傳統的精華跟科技界的最新進展結合。eRosary售價為110美元（約HK$858）。

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