最強防盜版上載妙法！日本AV封面寫「六四天安門」冒犯大陸網民？

相信不少老司機朋友觀賞日本成人動作片，都是從網上盜版的途徑得來，因此非法上傳和點對點分享的盜版侵權問題一直未有得到公眾（即既得受益者）太大關注。不過人人咁做，不代表個個都不介意，起碼蒙受損失的成人色情片商近年也「奇招」百出以避免產品被非法盜用。日本AV片商「同人秋葉出版」（同人アキバ出版）就用了前所未見的創新手法：居然大打「六四事件」政治牌！？

日本AV色情片公司「同人秋葉出版」（同人アキバ出版）日前於其Twitter預告新作。封面圖片上是cosplay成手遊《Fate/Grand Order》（FGO）「泳裝黑貞德」的朦面女優。

不過更惹人注目之處係左下角的警告標語區，除了寫有「禁止上傳」、「禁止P2P分享」等警告字句外，竟然加了一句「六四天安門事件」。如此突兀的設計，網民即刻便聯想到不能面對「六四」字眼的族群似乎就只有中國大陸網民，於是懷疑同人秋葉出版針對中國網民，以防他們偷圖或盜版非法上載。

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日本AV片商「同人秋葉出版」疑似防盜封面圖，左下角寫上「六四天安門事件」。（自由時報擷圖自Twitter@doujinakiba）

眾所周知「六四」30年來在大陸是超敏感的字眼，中國政府一直避免民眾討論此禁忌話題或傳播相關資訊。全中國也幾乎只有香港同澳門可以公開談論並提出「平反六四」。「六四」在中國是見光死的，因此日本AV廠商同人秋葉出版可以說是幾有政治觸覺，藉「六四」在中國社會的禁忌痛處防止作品遭盜版，是睇準大陸老司機不敢在中國網站分享此圖。

此舉引起中國網民齊齊嬲嬲豬，憤怒要求片商解釋。（自由時報擷圖自Twitter@doujinakiba）

先不論立心侵權的大陸老司機會否把該圖「和諧」（即塗走句子）再上傳，同人秋葉出版此舉已激起大量中國網民不滿。儘管官方Twitter似乎已經刪Post，但仍引來不少憤怒留言：「WTF！六四天安門事件？請你馬上做出解釋」、「六四天安門事件wtf？」、「我他媽看個黃色你給我搞這個？」但也有網民調侃中國網民說，「要聽解釋去找你的黨啊，這事情是牠（他）們幹的。」

連睇AV DIY都要面對政治，其實也真的苦了中國老司機們了。只是日本人似乎是根據「往例」認定中國人不會真金白銀幫襯正版，才開外掛出此毒辣招數吧。不過話說回來，類似的奇策早前已有日本18禁色情漫畫家採用過，除了在漫畫中加入「六四天安門」的舊禁忌語外，還因應香港反修例示威浪潮而再加「香港加油」字句，算是「與時並進」吧！