廣東話Google語音助理推出　Ben Sir力撐：助保育廣東話【有片】

Google 在數年前開始推出 Google Assistant 語音助理，主打可以用一句「OK Google」就可以語音喚醒手機並進行不同操作，而且可以與人工智能進行對答。然而由於一直未有完整的廣東話支援，在香港過去幾年就只能用較舊版的 Google Now 搜尋功能。 不過來到今日（10 月 22 日），Google 香港就宣布 Google Assistant 終於正式加入廣東話支援，並以「Google 助理」的正名登陸一眾 Android 手機以及 iPhone。

Google Now 語音搜尋功能其實在過去幾年都有一直改進，至近來已經可以用於手機設定等等應用，而 Google 助理就在其之上加入一層個性化的包裝，在控制手機搜尋資料或進行各項設定之外，又可以讓用戶與其進行對話。

Google 助理支援打開手機的功能如調校鬧鐘、撥打電話，亦可以連結支援的 Apps 進行不同動作，例如地圖導航、在 Google Photos 中找尋相片等等

Google 為了配合廣東話 Google 助理的推出，找來了幾個本地有眾多用戶的 Apps 如 csl、moov、kkbox、The Gulu、Openrice、八達通等合作，以提供更多資料以及更大的應用層面

在廣東話的 Google 助理中，將會支援更多有趣的回應，例如講笑話、俗語、甚至讚美一下用家：

Google 助理的語音實戰影片：

Google 助理廣東話「遲到」？Ben Sir 解話

Google 助理的廣東話支援之所以比英文遲幾年推出，其中最重要的一點是在於廣東話的難度，Google 就找來人稱 Ben Sir 的歐陽偉豪博士來約略分析了一下廣東話的複雜性：

Ben Sir 稱 Google 此次為 Google 助理加入廣東話支援乃十分「大膽」的做法，他指出 Google 助理的更新讓本地手機用戶有更多機會可以用到廣東話，為廣東話的保育付出了相當大的努力。

Android 優先、10 月 23 日起陸續推出

廣東話 Google 助理將由 10 月 23 日的凌晨起陸續推出，Android 用戶要用到的話首先要確保你的 Android 手機已升級至 Android 5.0 及將 Google App 更新至最新版本，當然還要設定系統語言為「中文（香港）」。

完成更新、推送之後，只需要長按 Home 鍵或是講句「OK Google」就可以打開 Google 助理

在 iOS 方面，用戶的 iPhone、iPad 需要安裝最新版本的《Google 助理》App，想要使用時需要經 App 開啟，可能就沒有「喂 Siri」方便了。