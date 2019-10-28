【德政？】不戴耳機播片打機「須約束」　中國地鐵17項新禁制清單

要數地鐵內最令人討厭行為，開手機喇叭打機、聽歌甚至煲劇絕對位列十大。內地近日就發布使用交通工具新規定，不准乘客「使用電子設備外放聲音」，杜絕擾人行為。

中國交通運輸部這項《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》，列明影響營運安全的10類被禁止行為，以及影響秩序的7類須約束行為，詳情如下：

（中國交通運輸部網站）

10類被禁止行為：

一）攔截列車，在列車車門或站台門提示警鈴鳴響時強行上下列車，車門或站台門關閉後扒門

衝門被列為禁止行為。（資料圖片）

二）擅自操作有警示標誌的按鈕和開關裝置，在非緊急狀態下動用緊急或者安全裝置

三）攜帶有毒、有害、易燃、易爆、放射性、腐蝕性以及其他可能危及人身和財產安全的危險物品進站、乘車

四）攀爬或者跨越圍欄、護欄、護網、站台門等，擅自進入駕駛室、軌道、隧道或者其他有警示標誌的區域

北京地鐵多次發生有人進入路軌事件。（網上圖片）

五）向軌道交通線路、列車以及其他設施投擲物品

六）損壞車輛、站台門、自動售檢票等設備，干擾通訊訊號、視頻監控設備等系統

七）損壞、移動、遮蓋安全標誌、監測設施以及安全防護設備

八）在車站、列車內吸煙，點燃明火

九）在運行的自動扶梯上逆行、推擠、嬉戲打鬧

十）影響營運安全的其他行為

7類須約束行為：

一）在車站或者列車內塗寫、刻畫或者私自張貼、懸掛物品

二）攜帶動物（導盲犬、軍警犬除外）進站乘車，攜帶有嚴重異味、刺激性氣味的物品進站乘車

三）推銷產品或從事營銷活動、乞討、賣藝及歌舞表演，大聲喧嘩、吵鬧、使用電子設備時外放聲音

在地鐵用手機播片或打機，可戴上耳機。（資料圖片）

四）騎行平衡車、電動車（不包括殘疾人助力車）、自行車（單車），使用滑板、溜冰鞋

五）在列車內進食（嬰兒、病人除外）

六）隨地吐痰、便溺、亂吐香口糖，亂扔果皮、紙屑等廢棄物，躺卧或踩踏座席

七）在車站和列車內滋擾乘客的其他行為

這套規定將於明年（2020年）4月1日起實施，有效期5年。

新規定只列明不遵守規範的人，會由有關部門處理，沒有提及罰則。但根據2018年7月1日生效的《城市軌道交通運營管理規定》，做出危害或可能危害城市軌道交通運營安全的行為，「可以對個人處以5000元（人民幣，下同）以下罰款，對單位處以3萬元以下罰款；違反治安管理規定的，由公安機關依法處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任」，未知今次新規定罰則是否相若。