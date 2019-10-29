AirPods Pro vs AirPods：設計、功能、價錢比併　Pro音質完勝？

AirPods Pro即日開始可在Apple官網預訂，明日（10月30日）正式推出。但又有一個難題出現了，究竟是否入手好呢？不用心思思了，讓小編從外形、功能、價錢等方方面面，為大家比較一下AirPods Pro及AirPods的分別吧。

AirPods Pro有但AirPods沒有的功能，提升音質：

主動消噪

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AirPods Pro 具備主動消噪功能，可根據耳朵構造和耳塞貼合度調節，隔絕外界聲音，讓用家專注聆聽播放內容。

通透模式

（Apple）

按住AirPods Pro耳筒柄的力度感應器，即可從主動消噪功能切換到通透模式，讓你聽見身邊的動靜。AirPods Pro同時配備向外和向內咪高風，可抵消耳塞隔音效果，令聲音聽起來感覺自然。

適應性EQ

它會配合你的耳形自動調節音樂，帶來豐富而一致的聆聽體驗。

AirPods Pro另有特製高位移範圍Apple驅動器和高動態範圍擴音器，提升音訊質素，電池使用時間也更長。

設計比較：

AirPods Pro轉為入耳式，耳塞採用內部收窄設計，緊貼耳形，改善AirPods傳統設計容易脫落問題，亦提升了降噪能力。

另外，AirPods Pro有幫助保持等壓的透氣口，相信佩戴時會更舒適。當然初初轉用時，需要一點點時間適應。

值得注意的是，AirPods Pro造型上較AirPods短身，未知會否影響通話接收效果。

抗汗及耐水能力

AirPods Pro提供抗汗及防濺耐水功能，達IPX4程度，但蘋果表明不能在水上運動中使用。AirPods則沒有提供這功能。

不過蘋果亦提到，AirPods Pro抗汗及防濺耐水並非永久功能，可能隨日常耗損遞減，並提醒切勿為沾濕的AirPods Pro充電。

小知識： IPX防水等級共分8個級級別，數字愈大，防水能力愈高。而IPX4排在中間位置，可防濺水。

電池續航力比較

用作聆聽時，AirPods Pro啟動主動消噪功能後可用4.5小時，關上則可用5小時。AirPods亦可使用5小時，與Pro版關上主動消噪功能相若。

用作通話時，AirPods Pro可用3.5小時，AirPods則只可用3小時。

至於配備無線充電盒後，AirPods Pro及AirPods都有超過24小時聆聽時間，通話時間亦長達18小時。

重量比較：

比較有趣的是，雖然AirPods Pro較AirPods短身，但由於比AirPods Pro更寬更厚，結果比AirPods更重。

售價比較

最後亦是最重要的一項，AirPods Pro定價1999元；AirPods分為配備無線充電盒版及沒有無線充電盒版，前者售1599元，後者售1299元。