【黨管密碼】中國通過《密碼法》　制定密碼條件違規隨時被罰

現代社會中，家用電腦、手機、社交帳號、網上銀行、購物等，通通都要設定密碼，不過太多密碼要記，有時難免記錯。中國全國人大常委會日前就通過了《密碼法》，規定了密碼使用要求，中國國家密碼管理局長李兆宗更明言要「緊持黨管密碼」，未知屆時密碼會否較易記呢？

中國《密碼法》將於2020年1月1日起實施，共有44條。

（人大常委會）

中國官媒新華社指出，《密碼法》旨在規範密碼應用和管理，促進密碼事業發展，保障網絡與信息安全，提升密碼管理科學化、規範化、法治化水平，是中國密碼領域的綜合、基礎法律。

根據《密碼法》，密碼會分為核心密碼、普通密碼和商用密碼，其中核心密碼、普通密碼用於保護國家秘密資訊，商用密碼則用於保護不屬於國家秘密的資訊，公民、法人和其他組織，可以依法使用商用密碼，相關部門會制定商用密碼國家及行業標準；若「可能影響國家安全」，須通過審查。

「黨管密碼」

中國國家密碼管理局表示，須堅決貫徹「黨管密碼」根本原則，落實「中央指示批示」精神，走「中國特色密碼發展道路」。

中國國家密碼管理局長李兆宗形容密碼是黨和國家的「命門」，要把密碼安全教育納入國民教育體系和公務員教育培訓體系，並會全力以赴推動《密碼法》落實，為「實現中華民族偉大復興中國夢作出新的更大貢獻」。

中國通過了《密碼法》。（資料圖片）

不過綜觀44條條文，雖然有提到違反《密碼法》會被追究，但未有具體說明密碼如何制定，以及實際如何應用，有微博網民便問道：「具體法律條文呢？」亦有網民讚法制愈來愈健全。

以下是《密碼法》重點內容：（點小圖放大看）

《密碼法》全文：按此