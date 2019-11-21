5G並非更安全？研究員發現11個5G漏洞　黑客可輕易獲取私隱資料

2019年，5G時代正在加速走來，整個行業生態都在全速衝刺中。現在只要提到5G，我們首先想到的就是飛快的網速以及相較4G網絡更加穩定的信號。當然，還有（可能）更貴的費用。此外，關於5G網絡安全問題的討論，最近也越來越激烈。

此前，華為副總裁楊超斌曾表示，「5G 整個網絡必然比 4G 網絡更安全」。這是因為5G引入了用戶永久標識符和用戶隱藏標識符，可以對用戶身份信息進行加密，更好地抵抗網絡攻擊，確保個人隱私安全。 4G網絡上長期存在的安全問題，在5G網絡上將得到完善。

不過，最近普渡大學（Purdue University）和愛荷華大學（University of Iowa）的研究人員對於5G網絡的安全問題提出了質疑。他們通過研究發現了存在於5G網絡中的11個安全漏洞，這些漏洞會導致黑客能夠輕鬆獲取被攻擊者的位置、通話、短信以及網頁瀏覽記錄，還可以將被攻擊者的5G網絡降至4G甚至更低。

更讓研究人員擔憂的是，通過這些漏洞對用戶進行攻擊的技術難度並不高。他們表示，只要具備一定的4G和5G網絡知識，並掌握基本的軟件無線電技術，就能輕易利用這些漏洞發起攻擊。對此他們也強調，5G目前離大面積商用還有一段時間，很多網絡安全工作還需要完善。

其實，這些問題看上去與當前4G網絡遇到的問題是相同的，所以研究人員們發現的這些5G漏洞，理論上講應該也適用於4G網絡。不過，尚未大面積商用的5G目前還處於調試期，遇到漏洞也是情理之中，關鍵還是要看最終推向市場的5G能否解決以上的問題。

目前，研究人員已將這些問題提交給全球移動通信協會（GSMA），但得到的反饋卻是「漏洞的確存在，但實際影響不大」的回覆。不管怎樣，5G作為未來主流的網絡通信技術，它的趨勢是不可逆的；我們只希望在人們開始過上5G生活的那一天，這些安全漏洞能得到解決。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇全港首部5G旗艦vivo NEX 3開箱▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】