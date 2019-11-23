Pixel 4 減過千元！Google 手機 Black Friday 官方優惠好吸引

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Black Friday 11 月 29 日才正式開來臨，不過在歐美方面，網購優惠已經陸續推出。

如果是 Google Pixel Fans 的話，今個 Black Friday 更加不可以錯過，因為 Google 美國官網由 11 月 24 日起就有大減價優惠，連最新推出的 Google Pixel 4 都有幅度不少的減價。

Google Store 美國官網（按此跳轉）由 11 月 28 日起全線產品都會有減價活動，不過指定的手機、平板由 11 月 24 日開始就會開始減價，其中包括才發表了個多月的 Pixel 4 系列：

Pixel 4 系列原價為＄799 美金起，而 11 月 24 日起的優惠價就減價＄200 美金，換算為港幣即減近＄1600 大元，以一部新手機而言，減幅十分驚人，以最平價的 Pixel 4 來計，只要不足＄4700 港幣價錢就可以入手

另外，應該是目前 Android 陣營最強規格的平板 Pixel Slate，亦由＄799 美金減至＄449 美金，價錢真的吸引，但並非人人都有需要

Pixel 4 的減幅頗大，不過減價後的價錢卻並未算十分吸引，而且如果是在香港用的話，最關鍵的雷達感應器會自動關閉，故如果追求性價比的話，可以考慮在 11 月 28 日起減價的 Google Pixel 3a 系列：

Pixel 3a、3a XL 系列由 11 月 28 日起減價＄100 美金，減價當然不及 Pixel 4 系列，但由於這個系列本身的價錢已經十分親民，減價後性價比就更高。以最平價的 Pixel 3a 為例，減價後＄299 就有交易，換算港幣不到＄2400

除了手機、平板之外，今次 Google Store 的減價還包括了其他智能家品系列如 Nest Mini、Nest Hub 等等，不過要留意這些產品未有對香港地區的支援，可能會影響操作。另一方面，美國 Google Store 的送貨地址必須要是美國境內，如果大家打算購買以上提及的減價貨，或者要找代購、轉運服務幫忙了。

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