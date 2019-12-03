【Tesla Cyber​​truck 變 警車】杜拜警局官方發布推文，宣布將Cyber​​truck納入到現有警車隊伍中，還配上了一張經電腦合成的Cyber​​truck警車圖。 今年11月22日，Tesla CEO伊隆·馬斯克（Elon Musk）正式對外發布了令科技界和汽車界同時沸騰的Tesla Cyber​​truck。到目前為止Cyber​​truck的預訂量已經突破25萬輛，幾乎達到了福特皮卡（Ford Pick-Up）在2018年總銷量的27%。

這一消息令很多網友大為振奮，但售價3.99萬美元起的Cyber​​truck可能是杜拜警車車隊中車價最低的一輛。

另外，有些人關注的重點是這樣一輛電動皮卡適合做警車嗎？

關於電動汽車是否能做警車的爭論焦點主要還是集中在續航里程以及速度方面。根據Tesla官方資料顯示，Cyber​​truck有三個版本：

1. 單電機後輪驅動版本，EPA續航力為250英里(400km)，牽引力為7500磅，在6.5秒內可實現0-60英里/小時(約合96公里/小時)的最高速度。 2. 雙電機全輪驅動版本，EPA續航里程為300英里(480km)，牽引力為10000磅，在4.5秒內可完成0-60英里/小時的加速。 3. 三電機全輪驅動版本，能夠在2.9秒內加速到60英里/小時，EPA續航能力可達500英里(804Km)。

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可以肯定的是土豪酋長國杜拜肯定會選擇頂配的三電機全輪驅動版本，也就是續航能力達804km，2.9秒內加速到60英里/小時，這種表現已經優於很多燃油汽車了。而且Cybertruck由重型外殼製成，該外殼由超硬30X冷軋不銹鋼和鎧裝玻璃製成，抗打擊能力強。只要錢交夠，無論哪個版本的Cyber​​truck都能擁有自動駕駛功能。

這些性能優勢足以支撐Cyber​​truck成為一輛合格的警車。

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