iPhone 全無線版本 2021 年推出　飛甩 Lightning 下年 5 機齊發

iPhone 2021 年將會飛甩 Lightning 插頭，索性推出「全無線」版本？根據 Apple 最強分析師天風證券國際郭明錤，iPhone 將會在 2021 年推出突破性的全無線設計，另外他預測 2020 年將會有多達 5 款 iPhone，以下就為大家報道郭明錤的預測細節。

根據MacRumors的報道，天風證券國際分析師郭明錤在近日的一次會議中，預測了 2020 年及 2021 年 Apple iPhone 的市場發展方向。雖然有關預測主要集中在 2020 年方面，不過演講圖示中，2021 年的「Highest-end model without Lightning」實在很難令人不充滿好奇心。

郭明錤在近期一次預測的演講中，圖表顯示了 2021 年一台全無線最高階新 iPhone。（MacRumors）

據郭明錤的預測，Apple 在會在 2021 年的下半年，推出一台全新的最高階 iPhone，而為了令最高階產品跟其他 iPhone 有更明顯的分別，Apple 將會為這台 iPhone 起用「全無線」設計，繼移除 3.5mm 耳機插頭之後，索性連 Lightning 埠都飛甩，令這部最高階 iPhone 必須以無線方式進行充電。

vivo 今年成功開發出跟全面線 iPhone 相同概念的 APEX 2019（按圖放大）

其實類似的設計概念就曾經出現在 vivo APEX 2019 這台概念機上面，不過相信是基於成本的考慮，有關設計的概念機始終未能成功量產。



除了全無線 iPhone 之外，郭明錤亦預測Apple 將會在 2021 年上半年推出一台可能會以 iPhone SE2 Plus 為型號的入門級手機，將採用 5.5 吋或 6.1 吋屏幕，使用全面屏設計，但不會採用 Face ID，而是改為在機側電源鍵設有 Touch ID；因為這個原因，SE2 Plus 的「M 字額」將會比其他配備 Face ID 的 iPhone 細小。

iPhone 全面線版本將會是 2021 年度的最高階版本，圖片為設計師 Hasan Haymak 及 Ran Avni 的概念圖。（behance.net）

回到更接近的 2020 年，郭明錤一直預測 Apple 將會在上半年推出以 iPhone 8 為藍本，換入 A13 處理器的入門級 iPhone SE2，而他在今次的預測中更補充，Apple 將會在 2020 年下半年，推出 4 台悉數起用 OLED 屏幕的高階 iPhone 系列，設計將會參考iPhone 4 代以金屬邊框配合更直線、平滑的機邊設計。2020 年 5 台 iPhone 將會分別為：

4.7 吋 iPhone SE2 配備 LCD 屏幕、機背單鏡頭、不支援 5G

5.4 吋 iPhone 12 配備 OLED 屏幕、機背雙鏡頭、支援 5G

6.1 吋 iPhone 12 配備 OLED 屏幕、機背雙鏡頭、支援 5G

6.1 吋 iPhone 12 Pro 配備 OLED 屏幕、機背三鏡頭、支援 5G

6.7 吋 iPhone 12 Pro 配備 OLED 屏幕、機背三鏡頭、支援 5G

根據郭明錤的預測，Apple 將會為中價位的 iPhone 12 追加一個 5.4 吋屏幕版本，而他亦預計 iPhone 12 系列將會全數支援 5G 並起用 Qualcomm X55 數據機，並可能視乎發售地區，提供 5G 的 6GHz 以下頻段或同時提供 mmWAVE 毫米波頻段支援（未支援地區可能減省相關功能以減低成本）。郭明錤對 2020 年 iPhone 12 系列 4 機齊發及上下半年都有 iPhone 發布的預測，跟早前 JPMorgan 的預測吻合，似乎大家在 2020 年將會有多達 5 台 iPhone 可以選擇。