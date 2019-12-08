新垣結衣IG直播宣傳寫真集　解釋拒用SNS原因令粉絲大讚：好型

新垣結衣7年後再度推出寫真集《YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019》，未推出已超額認購宣布加印，而負責拍攝的時裝雜誌《NYLON JAPAN》近日安排結衣BB上其官方instagram開LIVE宣傳。被粉絲留言問到會否開IG戶口，結衣斬釘截鐵回答：「不了！」想知道當中原因嗎？

新垣結衣戴上白色頭紗，睽違七年再次拍攝寫真集，轉眼就訂斷市要加印。（NYLON JAPAN圖片）

新垣結衣這次直播的尾段，設有Q&A環節，有fans問她：「會否借今次機會開始用Instagram？」新垣答道：「不會每日上戴些甚麼啊，說真的。」之後她苦笑道：「想分享的東西…並沒有呢」她續說：「未來就不得而知，也不能說實我不會用。」「但我現在每日都想做的，並不是發放IG，而是好好睡一覺。」

新垣結衣上雜誌的IG做IG LIVE，被問到自己會否用IG，她表示，現時沒有打算。（NYLON JAPAN圖片）

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結衣BB「暫時不會開IG，對不起。」fans也很識趣，表示如果提起興趣時請一定要開，之後結衣就「多晒BYEBYE」。這段話在網上傳開去後，網民都讚結衣BB「就是喜歡她夠正直」、「好感度又提升了」、「她的存在本身已經夠型、才不用IG晒圖」。（要看BB的新圖，還是去訂新寫真比較實際呢！）

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