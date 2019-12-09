【反制美國？】金融時報：中國擬未來3年淘汰外國品牌電腦及軟件

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中美貿易戰仍然持續，英國《金融時報》報道，北京當局發出最新指令，要求中國所有政府辦公室及公營機構，未來3年內全面移除外國品牌電腦設備及軟件，料為反制美國措施之一。

根據行政命令內容，計劃2020年換掉30%電腦，2021年再換掉50%，2022年換掉最後20%，估計2000萬至3000萬部電腦被淘汰，惠普（HP）、戴爾（Dell）及微軟（Microsoft）等外國品牌將受到衝擊。

英國《金融時報》報道，北京當局要求中國所有政府辦公室及公營機構，未來3年內全面移除外國品牌電腦設備及軟件。（新華網）

顧問機構分析相信，北京當局是為過去2年遭美國禁制的中國企業，例如中興通訊（ZTE）、華為（Huawei）等，創造不受威脅空間。但亦有分析認為，中國想以本土作業系統取代外國品牌面臨困難，因能夠配合中國自製作業系統的軟體開發商不多，大部份軟體商產品都圍繞微軟Windows及蘋果macOS設計。

另外，定義「國內製造」也有困難。以聯想（Lenovo）為例，雖然它是在中國組裝許多產品的中國獨資公司，但其電腦處理器芯片由英特爾製造，硬盤則由三星製造，若一刀切移除外國品牌設備，將需要尋找替代設備。

至於私營公司，未知未來會否也受限制。

資料來源：金融時報

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