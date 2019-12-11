智慧燈柱復活？委員會倡用2招換市民支持智慧燈柱　你接受嗎？

政府「智慧燈柱」計劃備受質疑，但多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會於12月10日達成共識，認同智慧燈柱計劃「應繼續推行」，但會用光學雷達、熱能探測器等，替代智慧燈柱上的攝影機，以爭取市民支持「智慧燈柱」及「智慧城市」發展。大家又是否支持呢？

身兼委員會召集人的政府資訊科技總監林偉喬稱，委員會建議是回應巿民對私隱關注，強調「香港智慧城市發展不能落後於人，必須急起直追。我們亦會繼續開放智慧燈柱收集所得的城市數據，加速推動智慧城巿發展」。

目前智慧燈柱的使用情況。

港府「智慧燈柱」試驗計劃是什麼？

這個全稱「多功能智慧燈柱」試驗計劃為期3年，會在全港人流車流較多的中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙嘴、觀塘和啟德發展區，分階段安裝約400支智慧燈柱，以推動香港智慧城市發展和支持5G無線網絡建設。

今年6月起，自今年六月底起，九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心已有50支投入服務。

「智慧燈柱」為何在香港惹爭議？

「智慧燈柱」本身有全景高清攝影機，當局稱用作收集實時交通數據、拍攝交通快拍圖像等，但外界質疑是否有人臉辨識系統監控市民，修訂《逃犯條例》風暴中，亦曾有針對「智慧燈柱」行動，包括拆毀燈柱，結果發現燈柱內部份配件疑來自內地供應商，更添疑慮。

政府資訊科技總監辦公室之後解釋，「智慧燈柱」只用作收集交通、氣象和空氣質素等城市數據，沒有人臉識別功能，亦不能偵測或讀取身份證資料，惟外界憂慮未息。政府後來暫緩啟用部份涉及私隱技術。

智慧燈柱成惹火議題 政府暫緩啟用三項涉私隱技術

多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會今次就建議，用光學雷達、熱能探測器等替代攝影機，以爭取市民支持「智慧燈柱」發展，又提出日後如在「智慧燈柱」加入新智能裝置，須通過第三方審視評估；政府也要加強公眾教育及推廣，並在諮詢立法會及區議會後，方能安裝。

看過委員會方案，大家會否支持「智慧燈柱」計劃呢？

智慧燈柱計劃非香港獨有

其實用「智慧燈柱」收集城市數據，美國、英國、新加坡等國家都有類似計劃。

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香港「智慧燈柱」備受爭議原因，或多或少是信任問題，因香港背靠中國，而中國的「天眼」人臉辨識監控系統聞名世界，令不少港人擔心港府會否透過「智慧燈柱」引入類似控監控系統。雖然政府已澄清「智慧燈柱」沒有人臉識別功能，但始終未能完全釋疑。

知多些：中國人臉辨識監控系統應用廣泛

在中國，人臉辨識系統發展蓬勃，校園監控、乘車、付款交易等，都有應用相關系統，可謂無孔不入，詳情可看下列圖片↓↓↓（點小圖放大看）