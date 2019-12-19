Samsung Galaxy Fold 2 現真身？外型似鏡盒摺 Mon 手機曝光

Samsung Galaxy Fold 2 率先現身？微博上有爆料人，上載最新 Samsung 摺 Mon 手機的照片。摺 Mon 手機以鏡盒設計，更類似早前公布的 Moto RAZR 2019 設計，小摺機向上翻開變成標準大小的全面屏手機，跟 Samsung 在 10 月底公布的概念機一模一樣！

Samsung Galaxy Fold 2 疑似真機由微博的數碼自媒體王奔宏率先曝光，這台摺 Mon 原型機的設計，跟 Samsung 在 10 月底公布的概念影片當中，新一代 Fold 2 的設計幾乎完全一樣，而且從相片觀察，原型機似乎已經可以運作，相信是貨真價實的機會非常高。

Samsung Galaxy Fold 2 原型機曝光（按圖放大看細節）

Samsung Galaxy Fold 2 原型機放棄上一代內外雙屏式設計，改為跟剛公布的 Moto RAZR 2019 類似，採取傳統摺疊式手機設計，將鏡盒型手機向上翻開，就會顯出跟現時標準全屏幕手機接近的摺 Mon 式全屏幕，這個全屏幕更跟現時 Galaxy 系手機一樣使用屏中鏡設計，打開之後就跟一般直身手機無異。

這一個摺 Mon 原型機一改第一代 Fold 打開變成平板的概念，而是將摺 Mon 技術融入一般全面屏手機設計，令手機在摺疊後可以佔用更小空間。在曝光的照片中，暫時無法確認新一代 Fold 的校位設計，到底有沒有改善第一代 Fold 摺疊式屏幕會在摺疊過程中出現虛位的問題。另外新一代 Fold 機面似乎設有可以顯示時間、來電等資訊的小屏幕，及一對雙鏡頭設計主鏡。從原型機的完整程度觀察，相信絕對可以趕及在 2020 年 2 月的 Mobile World Congress 期間現身，大家記得拭目以待！