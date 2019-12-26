iPhone 12實體3D打印模型流出！似iPhone 4懷舊方邊有神秘接口？

著名Apple分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）早於9月發表報告預測明年iPhone 12的設計將會「大改」，造型偏向早年iPhone 4的工業設計方正風格。有日媒披露了iPhone 12 3D打印的實體模型，似乎證實了郭氏所言非虛？

日本傳媒《MACお宝鑑定団》（Macotakara）今次曝光的疑似iPhone 12模型，據稱是經由阿里巴巴淘寶網上發現。

言猶在耳。先約略回顧郭明錤對2020年iPhone 12的估計（點擊放大圖片細睇詳情）：

12月初，另一爆料達人Benjamin Geskin在其Twitter上載一張據稱是新iPhone原型機（內部代號D53）的渲染圖（點擊放大圖片細睇詳情）：

而本文講的iPhone 12實體3D打印模型，為預計2020年6.5吋新Apple手機。由於它是淘寶得來，自然難以同上述每次都中的權威爆料者相提並論。不過Macotakara也曾準確預測一些iPhone機型，當作一個參考都無妨（點擊放大圖片細睇詳情）：

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睇到這裡，或者你會覺得除了方邊框和部份按鈕位置下移外，iPhone 12似乎同今代無太大分別。不過都有發現一些奇怪的更改（點擊放大圖片細睇詳情）：

可能會有好多果迷失望。不過這個模型未必反映iPhone 12最大尺寸，也有可能只是純粹創作。更多官方靚相即睇（點擊放大圖片細睇）：

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更多iPhone 12實體3D打印模型資料可以瀏覽Macotakara官方博客文章。