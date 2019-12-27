Apple出電競Mac？傳推性能超高階主機！最快2020年夏季面世

【Apple出電競機？】電競有幾勁，大家有眼見。因為電競迷越來越多，有人話它好快成為奧運正式比實項目。而今年剛推出Apple Arcade，Apple似乎有意邁進更高端遊戲領域，在日益龐大的電競市場分一杯羹？

外媒Patently Apple報導，台灣有傳聞指Apple計劃明年推出以電子競技為中心的個人電腦，將售最高5,000美元（約港幣4萬元），會是Apple開拓電競機領域第一擊。

9月iOS 13面世，Apple也趁機推出遊戲租玩服務Apple Arcade。最初提供100多種獨家遊戲，然後在iPadOS和tvOS 13上開放了租用遊戲。

Apple準備推出的電競專用Mac電腦將採用極高階配置，因此定價進取。來自台灣生產線的消息透露了更多細節（點擊放大圖片細睇詳情）：

Apple「電競機」雖然定價高昂，但全球電競市場收益預計將躍升至10億美元規模。個餅如此之大，新商品面世會更加刺激消費，Apple將有不俗利潤。

Apple銳意發展打機業務。遊戲訂用服務Apple Arcade已進駐macOS Catalina，果迷們可在iPhone、iPad、iPod touch、Mac和Apple TV 享用Apple Arcade服務。只是，平台上100多種動作遊戲、冒險遊戲和益智遊戲似乎都用不着4萬港元的超高階電腦去打。所以會有何樣圖像驅動而求大的高端遊戲推出Mac版，會係全球Gamers拭目以待的大事吧。