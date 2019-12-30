騰訊新聞哥批網民撐盜版！「中國人不配擁有精神生活」言論遭圍攻

【騰訊新聞哥「中國人不配擁有精神生活」論惹熱論】10年前（2009），成龍一句「中國人需要被管的」震驚14億中國人民，10年後的今天，騰訊「新聞哥」亦憑一句「中國人不配擁有精神生活」再次震驚14億中國人民，之後下場超慘。

中國科技龍頭騰訊旗下社群公眾號「新聞哥」，主要用作吐槽新聞，但近日發布的「中國人不配擁有精神生活！不配！」吐槽文章，惹來大量批評。

騰訊「新聞哥」一句「中國人不配擁有精神生活」震驚14億中國人民。（網上圖片）

其實「新聞哥」這篇「中國人不配擁有精神生活！不配！」文章，原本是為「騰訊視頻」近日事件解畫，因「騰訊視頻」就平台上一套《慶餘年》連續劇，開設了「VVIP」機制，即使是付費VIP會員，也只能看到一般正常集數，要多付一筆錢成為「VVIP」才能提前觀看未來幾集集數，結果被網民指摘「死要錢」。

「VVIP」機制是否有問題可以討論，不過騰訊「新聞哥」這篇「中國人不配擁有精神生活！不配！」，卻再令事件升溫。全文如下：（點小圖放大看）

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文章中，「新聞哥」講述了中國視頻行業的辛酸，批評有網民公然宣揚盜版，「『支持盜版』四個字能喊這麼理直氣壯，真是秀出人格下限」。

「新聞哥」又反駁收費問題，「大家明明已經進入了一個物質比較豐富的時代。可精神上還是個窮人」，並以一句總結「就是中國人根本不配擁有精神生活的現實！說到底，中國人不配」。

中國網民圍攻騰訊：別禍害中國青年

「新聞哥」這篇文章的結果，自然是引起大量網民批評，斥責騰訊「不配擁有觀眾！不配！」、「吃相難看」，也有網民要求騰訊「關門」，「別禍害中國青年了」。

更多中國網民精彩留言可看下圖↓↓↓（點小圖放大看）

官方道歉 懲罰「新聞哥」團隊

最終「新聞哥」官方發表道歉聲明，處理文章的「新聞哥」團隊則有以下懲罰：