超級Apple死忠迷收集初代至今所有iPhone、iOS壁紙　連macOS都有

每代iPhone和iOS都有不同的wallpaper。而人總是念舊，如果想用返12年前初舊機或舊iOS喜歡的手機背景，不必從App Store下載，上這個網或者幫到你。

如果想尋找微軟各種官方wallpaper，可以前往WallpaperHub.app網站下載。但Apple則沒有同類網站。如果鍾情於Apple提供的default wallpaper設計，可以留意下一位Apple忠粉的超巨型壁紙集合。此人收集了由2007年初代iPhone至今所有手機型號、iOS系統預設的wallpaper！

iPhone的wallpaper在頗受歡迎，除因為iPhone風靡全球，更因為設計精美有心思。每代iPhone和iOS有非常獨特壁紙，從而在其他眾多手機中脫穎而出。以下的新舊wallpaper，你會否記憶尤新？

iOS 1至7（點擊放大圖片細睇）：

+ 8 + 7 + 6

iOS 8至13（點擊放大圖片細睇）：

+ 18 + 17 + 16

iPhone 6、７、SE（點擊放大圖片細睇）：

+ 12 + 11 + 10

iPhone X、XS、XR、11（點擊放大圖片細睇）：

+ 19 + 18 + 17

此Google Photos網站亦收集了iPod touch和數款推廣用wallpaper。另一本相簿則有超大量Mac機wallpaper，最早來自1991年推出的System 7。

相簿瀏覽下載：iOS Wallpaper、macOS Wallpaper