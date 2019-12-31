Apple Watch Series 5或2020春季推PRODUCT RED　慈善抗愛滋首選

【Apple Watch Series 5(PRODUCT) RED 2020消息】蘋果Apple Watch可能又有新款式！外媒報道，蘋果或將首次推出Apple Watch (PRODUCT) RED 款式，並預測於2020年春季推出。

法國網站「WatchGeneration」指出，在蘋果資料庫發現了 (PRODUCT) RED版的Apple Watch Series 5款式，採用鋁合金錶殼，不過有關資料很快便被移除了。

Product Red是曾授權予美國運通、蘋果、Converse、Motorola等合作伙伴公司的營利品牌，以為全球防治愛滋病、結核病和瘧疾基金籌款。

蘋果過去已推出多款PRODUCT(RED)產品，13年來籌得超過2.2億美元（港幣約17億元），產品如下：

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Apple Watch Series 5本身有金色、銀色、太空灰三種鋁金屬錶殼，另有陶瓷和鈦金屬錶殼等，而蘋果推出的PRODUCT(RED)產品，都採用主題紅色，如果對紅色有興趣又有慈善的心，(PRODUCT) RED就絕對合你心水了！

Apple Watch Series 5實測 新功能有驚喜

Apple Watch series 5是Apple Watch最新版本，最大賣點是Always On Retina display（常亮屏幕）、指南針功能，以及全新的鈦金屬錶殼版本，記者呀脆早前就開箱實測，大家買前可看看新功能究竟如何運作↓↓↓（點小圖放大看）

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更多測試結果可看：Apple Watch 5 鈦金屬版開箱實測！常亮屏幕、指南針新功能上手玩