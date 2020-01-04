Samsung 5G 手機升級計劃　網絡商齊推買新機優先試5G PLAN

香港 5G 服務即將今年內推出，4 大網絡商 3香港、csl.、SmarTone 及中國移動香港實行 4 台聯播，新年一開始齊齊推出 Samsung Galaxy 5G 手機升級計劃，5G 網絡及手機推出可以即時升級。一齊睇睇 4 大網絡商優惠細節。

3香港、csl.、SmarTone 及中國移動香港 4 大網絡商今次同步推出 5G 手機升級優惠，全部均以搶先換購 Samsung 首台將會在香港推出的 Galaxy 5G 為賣點，而且全部的優惠期同樣由即日起至 2 月 28 日止，並可於 Galaxy 5G 手機推出 2 星期內換購，似乎暗示了 Samsung 很大機會在 3 月份左右在香港搶先推出 5G 手機。準備搶先玩 5G 的朋友，以下就是各台優惠的細節。

Samsung 與香港 4 大網絡商合作推出 5G 出機優惠，可以在 5G 手機正式推出的時候，以現有 Note 10+ 手機換購。（Samsung）

3 香港一次過入手 Galaxy Watch Active 2

3 香港用戶在優惠期內購買 Samsung Galaxy Note 10/Note 10+，可同時以優惠價 $100 選購 Samsung 5G Galaxy Pass，並可以在香港首部 Samsung 5G 手機推出的首 2 星期，憑 Pass 可於指定 3Shop，以 Note/Note 10+ 換購 Samsung 5G 手機，換購價更可高達 Note 10 手機原本的建議零售價。

而換購 5G 手機時，原有合約將升級至 5G 月費計劃（合約期不變）。若用戶選用 $538 或以上月費計劃，並加購 $98 的 Net+ 服務（網絡優先次序及 2 倍資源分配）連任用數據王組合，就可以繼續使用原有月費服務。以 $538 月費計劃（15GB 本地 + 2GB 中港澳數據、32 個月合約及預繳機價），可選擇 Note10+ 256GB 及 Galaxy Watch Active2 不鏽鋼 44mm（LTE 版）組合（總值$11,696），或高達 $8,000 手機現金券用作換購 Note10/10+ 及其他指定配件用途。

csl. 及 1010 合約期短

csl. 及 1010 在優惠期內分別以 $548（12GB 本地 + 2GB 中國數據、24 個月合約）起及 $609（12GB 本地 + 2GB 中國數據、24 個月合約及預繳機價）起月費計劃，再加上單次繳付 $100 選購 5G 手機升級計劃，就可以在 Galaxy 5G 手機推出的 2 星期內升級 5G 服務計劃，及以原價回收 Note 10+ 手機升級香港首部 Galaxy 5G 手機。

升級用戶更可享當月 10GB 本地數據及三星 10000mAH 雙向快速充電器乙個（建議零售價：港幣 298 元）或等同價值之其他三星配件。csl. 用戶可享高達 2,000 Club 積分，而 1010 用戶則可享高達 $1,000 手機禮券，購買三星原廠配件或星戰手機配件。

SmarTone 數據最多

SmarTone 用戶可以選用 $438 個人計劃（10GB 本地 10GB 合約期優惠 + 4GB 大灣區數據、30 個月合約），上台出Galaxy Note10系列手機，可享 $2,200 手機折扣優惠，更可以加每月 $58 升級至 FUP 本地無限數據。另外以 $100 購買Samsung 5G Galaxy Pass，在 Samsung 5G 手機推出的 2 星期內，可以搶先預留及升級至 Samsung香港首部旗艦5G手機，及升級 5G 月費計劃，並可以最高達零售價回收 Note 10 系列作升級之用。

SmarTone 用戶更可以享用免費 12 個月升級版雙面「爆芒換新」保護，而若果攜號碼轉台，則可享用 12 個月中國內地號碼服務。

中國移動香港月費選擇多

中國移動香港選用指定 4.5G 全速本地服務計劃 / 大灣區服務計劃 /「飛常全球通」/ 「學園4.5G 全速本地計劃」/ 4.5G 全速分享服務計劃（不可與 $2,400 手機折扣優惠同時使用）的現有或新上台用戶，在優惠期內於中移動香港以合約優惠價（簽約 24 個月）$6,798 起（建議零售價 $7,998 起）購買 Galaxy Note 10+ 手機，除可獲得 Galaxy Fit 智能手環一隻（建議零售價 $898，先到先得），更可以 $100 購買 5G Galaxy Pass，在 Samsung 首台 5G 手機推出 2 星期內，回收 Note 10+（最高達建議零售價）換購Galaxy 5G 手機，並升級 5G 月費計劃（24 個月合約）。