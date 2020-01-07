【CES2020】Samsung 智能家居機械人 Ballie 識自動幫你開電器

在每年一度的 CES 之上，家品佔的比重很高，故「智能家居」也是近幾年來的重點；要如何將全屋家電都以智能網絡連繫起來，是眾廠急欲解決的難題之一。 除了不斷牽頭推出自家制式形成「山頭」之外，Samsung 在今屆 CES 就從另一方向著手、發表了另一個方案 － 智能管家機械人 ，而這個名為「Ballie」的機械人，外型還頗為趣緻。

Samsung Ballie（發音為 Ball-E，大概是想與迪士尼動畫的《Wall-E》諧音），身兼陪伴、保安、搖控、甚至是健身助理的功能，可以辨識人面，並且對不同的聲音與環境作出反應。

在 CES 的展前發布會演示上，Ballie 就可以準確跟隨 Samsung 的消費者電子部門 CEO H.S. Kim 之腳步在台上遊走，並且叫上一聲就自動滾到他的手上

而在稍後公開的宣傳影片中，又透露了多個 Ballie 設想中的智能功能：

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不過大家需要知道的是，今次 Samsung 在 CES 2020 展前發布會所講的內容都偏向概念、而未是實際可以購買得到的商品，包括 Ballie 在內，在現階段，可以跟隨用戶行走、循聲前進應該就是它的全部功能，如果有意讓 Ballie 成為家裡的一份子的話，可能還要等多一年半載。