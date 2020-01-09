【CES2020】Samsung 中價兄弟 Galaxy S10／Note 10 Lite 上手玩

Samsung 在 CES 前夕發表了旗下兩部旗艦的「Lite」版，分別為 Galaxy S10 Lite 以及 Note 10 Lite，我們在 Samsung 的 CES 展攤就可以看見實機展出。

雖然說是 2019 年兩部旗艦的 Lite 版本，但上手後不難發覺兩部機有頗多類同之處，儼如孿生兄弟一樣，兩者在外觀上的分別除了一支 S Pen 之外，就只有鏡頭外觀與機身顏色選擇不同。

Samsung Galaxy S10 Lite

以往 S 與 Note 系列的最大差異在於屏幕以及 S Pen，不過今次登場的 S10 Lite 就與 Note 10 Lite 的屏幕大小一樣是 6.7 吋，一樣是 Super AMOLED Plus 材質的 Infinity-O 開孔屏幕，而且一樣擁有 4500mAh 大電池。

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Samsung Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 10 Lite 就有點似一部加入了 S Pen 的 S10 Lite，只不過背面的主鏡頭換成了三個 1200 萬像素鏡頭的組合，以及內裡的處理器改為 Samsung 自家製的 Exynos 9810，其製程為 10nm，對比製程只有 7nm 的 Qualcomm S855 在功耗上較為輸蝕。

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同場加映：Galaxy A51、A71

Samsung 在發表兩部旗艦 Lite 版的同時，也同時發表了兩部定位更入門的機種，分別為 Galaxy A51 及 A71，採用的處理器分別是 Exynos 9611 及 Qualcomm Snapdragon 730，不過就都用上了四主鏡頭設計：