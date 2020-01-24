【評測】Fender AE1i iPhone 聽歌神器　向原裝轉接線講再見

【評測 Fender AE1i Lightning to 3.5mm Audio Enhancer】 相信不少人都曾經「一時興起」想「音樂升呢」，花數千甚至近萬元購下DAP播放器及進階耳機，但最終都敵不過iPhone+藍牙耳機聽歌的方便度……但你有無想過，只要買一條數百元的Fender AE1i 頂級耳機轉接線，就可解放iPhone的播放能力，令收在櫃桶中的耳機滿血復活，聽出DAP級的好音色？

Fender AE1i是專為iPhone而設的Lightning轉3.5mm耳機轉駁線型耳擴。（鍾世傑攝）

iPhone放棄3.5mm耳機插口後，早期還會贈送一條幼如橡筋的「Lightning to 3.5mm耳機轉接線」（現在甚至連駁線都不送），這條售價$69的東西水準有多差、大家心照；它不單非常衰聲，用料之差亦令人汗顏，就算不掉失，大抵1、2個月就會斷芯變垃圾。相反Fender AE1i 則用上Fender 舞台用擴音器也會使用的硬身織網面粗線，插座部分採用鋁合金，用1年已經抵銷你買12條（$69x12）的使費，之後繼續用其實就開始賺了。

它的用法非常簡單，因為根本無用法，只要當它是一條普通的「Lightning to 3.5mm耳機轉接線」，先駁耳機，再一整組駁到手機上的Lightning頭，音質已經會有飛躍提升。之後你可以下載Fender特製「AudioEnhancer」app作細節調音。一些藍牙耳機的所謂調音app，只是用軟件校聲，但Fender這個不同，它是真正控制Fender AE1i內的硬體調音，原生會採用最夾Fender、最rock及極重bass的「Fender」模式，但你亦可自己調節EQ，完成後就不再需要開app，甚至Fender AE1i已將音色設定記錄在硬體內，駁到其他iOS device都會有相同的音色效果，非常方便。

下載AudioEnhancer 有各式各樣的預設EQ音色設定，原生是最夾Fender耳機的Max／Fender Mode。（鍾世傑 攝）

Apple 原裝駁線只用單枚多合一晶片去處理音源及放大擴音工作，Fender AE1i 就將工作分成3個步驟處理，音樂由iPhone先經過Lightning插內的獨立音訊傳輸晶片，再經由粗導線送到Apple專利A2M DSP 晶片進行運算處理，最後再用Cirrus Logic CS42L83晶片解碼及放大，輸出高達120mW，絕對可充分發揮兩三千蚊升級耳機的潛能，筆者試駁萬多元的Fedner 6單元CM耳機，仍然能發揮8成水準。

A2M晶片成本超高的說，Apple自己都只是用在Beats品牌的耳機。

總結：用過返唔到轉頭

筆者最常用iPhone打機，一些需要夾timing的音樂、射擊、格鬥game，藍牙耳機始終都有一點點聲畫不同步問題，連AirPods Pro都未完全解決到。用Fender AE1i打日向坂46音樂game，按鍵跟音樂間沒有延時，Fender調音app內的EQ更可以選「女毒聲」mode，比用藍牙耳機靚聲幾皮。之後我再將它借給每日都用iPhone聽串流、睇YouTube的太太玩了3日，她表示：「想買！但使唔使過千？（答：唔使）」