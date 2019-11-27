Sony NW-A100TPS Walkman 40週年主機　致敬史上首部隨身聽TPS-L2

Sony推出 NW-A100TPS Walkman 誕生40年特別版播放器 boxset

包裝的用色及logo，都是向經典的初代Walkman致敬。（鍾世傑 攝）

如果 Sony 40年前沒發明Walkman，我們今日未必可以隨時隨地享受個人音樂空間。為紀念這大日子，索尼特別推出一款 期間限定 NW-A100TPS紀念boxset，將最新款MP3機（音樂播放器）A105改頭換面得極像史上首部Sony Walkman TPS-L2！

機套蓋上有個長方空隔，當播歌時主機畫面會有不同款式的Sony 錄音帶在播放轉動。 （鍾世傑 攝）

NW-A100TPS機身與最新推出的NW-A105完全無異，分別只在機背有Walkman 40th logo。（鍾世傑 攝）

其實限定版NW-A100TPS，機身與最新推出的NW-A105完全無異，分別只在機背有Walkman 40th logo，並加送1個模仿Sony 隨身聽 TPS-L2 外型的機套，別緻之處是機套蓋上有個長方空隔，當播歌時，主機畫面會自動跳進screen saver mode，並會出現不同款式的Sony 錄音帶，但見畫面上的卡式帶在轉呀轉、轉出種種回憶！

Sony NW-A100TPS Walkman 40週年主機／16GB內置容量，可插microSD卡，使用USB-C充電及過歌。

訂購網頁：https://www.sony.com.hk/zh/electronics/walkman/nw-a100-series/buy

這套限定版box set 售價為($3288)，在日本屬期間限定預約訂購機，即是在限定期間內，有訂就可買；但香港則不一樣，官方表示只爭取到數百部，訂完即止，11月27日起可在Sony Shop或其網站訂購（到貨日末定）

同場睇：Sony NW-A105 入門播放器新標準

NW-A105 屬於改良於細處的update型號，最大分別是重新使用android系統，可以經WiFi連線下載各種串流音樂app，其他眼見的改良有加大touchscreen、改用USB-C充電；而機體內的燒焊物料，以及電池電容都比上一代更出色，令音色更清淨。售價$2,290

（有紅／橙／灰綠／藍／黑 5色 內置16GB容量，12月初發售）（鍾世傑 攝）

同場有一系列精美配色的降噪耳機Sony WH-H910N h.ear on 3（各＄2290）