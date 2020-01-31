HKTVmall 下調出售口罩所得佣金！望市民能以正常價格入手

【武漢肺炎】口罩難求，有市民要通宵排隊，只為能買到一盒口罩。市面上的口罩供應緊張，不少人選擇從網店着手，不只是本地的網店，連外國網購的口罩也被搶購一空。近日，有消息指 HKTVmall 陸續有小量口罩供應，以及主動下調出售口罩所得佣金，被網民大讚良心商人。香港電視則證實有關安排。

HKTVmall 下調口罩銷售佣金

現時有不少黑心商人囤積居奇，炒賣口罩，原本 $1-$5 的外科口罩，現在以數倍價格出售。不過，當中亦能看到有良心商人，為市民盡心找來貨源，並以正常價錢出售。近日，在 Facebook「香港人連儂牆」群組上，看到網民上載了一封 HKTVmall 向商戶合作伙伴發出的電郵，指：「 HKTVmall 將售賣醫用口罩的銷售佣金由 25% 特別下調至 5%，並強烈建議各商戶將口罩售賣設為每人限購一盒」

圖片來源：Facebook @香港人連儂牆

禁止炒賣口罩

除了主動調低出售口罩所得佣金外，更強調嚴禁商戶故意抬高商品價格和出售劣質貨等，此舉保障市民能在 HKTVmall 以正常價格購入口罩。下調佣金的安排由即日生效，至 2020 年 2 月 28 日。

（Facebook @hktvmall）

一罩難求

HKTVmall 有關的電郵在網上傳開後，很多網民都大讚 HKTVmall 有良心。《香港01》昨向香港電視求證，公司發言人指電郵於昨日（30日）中午發出，亦確認有上述安排。

雖然價格受到保障，但市民最關心的仍是口罩的供應情況。HKTVmall 早前雖指出將在 2 月 3 起陸續提供充足的口罩，不過後來全球口罩供應緊張，部份訂單被取消，影響了供貨，目前只有小量口罩供應。口罩短暫缺貨的情況或要持續一斷時間，筆者還望不只是良心商人急市民所急。