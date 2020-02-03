Samsung Galaxy Z Flip 真機再現　摺 Mon 開蓋一剔勁爽手

Samsung Galaxy Z Flip 摺 Mon 手機，如無意外將會在 2 月 11 日舉行的 Unpacked 2020 發佈會上登場，不過近日網上卻出現 Z Flip 的真機影片，除確認這台摺 Mon 旗艦即將面世外，更示範了手機的摺 Mon 操作有如昔日摺機一樣流暢。

Samsung Galaxy Z Flip 實機其實已經不是第一次流出，早在上年 12 月只已經以Fold 2 概念設計的不明手機身份出現。今次流出的影片，除了再一次確認這台即將公布的 Samsung 摺 Mon 新旗艦已經接近完成階段外，大家更可以在影片中，得知不少關於 Samsung Galaxy Z Flip 的細節。

Samsung Galaxy Z Flip 實機全面睇（按圖放大睇真啲）

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Samsung Galaxy Z Flip 實機影片出現在 yunis ali（@sliverarow）的 twitter 帳戶，不過據報原始出處為一個不知名的 Instagram 帳號，令市場不少朋友懷疑是否因為發布會臨近，有關方面為了造勢而將手機試玩影片流出。

Galaxy z flip real video pic.twitter.com/bHMzYEBjW1 — yunis ali (@sliverarow) February 2, 2020

根據現時資料顯示，Samsung Galaxy Z Flip 將會採用 6.7 吋大小的 Infinity Flex 屏幕，摺 Mon 校位可以自由開啟成 70 度或者 110 度，屏幕解像度為 2636 x 1080（22:9），自拍鏡更會採用屏中鏡設計，像素為 1,000 萬像素。屏幕將支援 HDR10+ 標準，更會使用一種名為「超薄身玻璃」，去取代 Galaxy Fold 的薄膜，去保護屏幕。另外，Samsung Galaxy Z Flip 將不會採用最新的 Snapdragon 865 處理器，而是使用上年度的 Snapdragon 855+，外加 8GB RAM 及 256GM ROM。這意味著手機將不會支援 5G 網絡。Samsung Galaxy Z Flip 將會在 Unpacked 2020 聯同 Galaxy S20 系列一起發布，似乎未用上最高階規格的 Z Flip，是為了襯托 S20 的強勁效能而率先流出引起討論。