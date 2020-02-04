【有片睇】哥倫比亞毒梟推新摺機　似足 Galaxy Fold 價錢勁抵？

Samsung Galaxy 摺機系列新作發表在即，其初代作品 Galaxy Fold 因為產量比較少，即使賣過＄15000 港幣，在世界各地都很快售罄。 可能見 Fold 實在搶手，早前推出過平價摺機、以哥倫比亞大毒梟命名的廠商 Escobar Inc 就宣布推出 Escobar Fold 2，不論規格、設計都聲稱與 Galaxy Fold 一樣，但價錢只不過是 Galaxy Fold 的五份之一。

根據 Escobar Inc 在官網上提供的資料，Escobar Fold 2 的主要規格包括 Qualcomm Snapdragon 855 處理器、可摺疊的 7.3 吋屏幕、6 吋外屏幕以及幾個鏡頭等等，都與 Galaxy Fold 一模一樣，只是背蓋換成了金色且加上大大個 Escobar Inc. 的商標，但價錢則由＄399 美元起跳，換算為港幣不需要＄3200 就有交易：

+ 4 + 3 + 2

在其官方網站上，繼續有性感美女的圖片、影片作招徠，甚至有穿得超清涼的美女進行開箱，然而只要細心觀察，就不難看到破綻：

留意影片當中，Escobar Fold 2 的操作過程中，該美女並沒有在打開屏幕的同時將機身反轉，同時也沒有做出摺合機身、讓內外屏幕進行切換。故此我們有理由相信這些片段中出現的 Escobar Fold 2，其實全部都是俗稱作「Dummy」的模型機，而可以順利運利的操作畫面，則是以真的 Galaxy Fold 為道具拍攝，再後製剪接成宣傳影片。

Escobar Inc 由半年前突然登場至今，身邊仍然圍繞著不少謎團，上一部摺機作品 Escobar Fold 1 其實是 FlexPai 的變種機相信不少人知道，而事實上直至幾日前才有買家收到實機。

在 Youtube 上的 Escobar Fold 1 開箱報告奇少，而圖中這位 YouTuber LJP Tech，等了數月更暫只收到一本詭異的毒梟著作以及小冊子，據說手機要隨後再送到（圖 LJP Tech@Youtube）

縱然在網上出現的少數 Escobar Fold 1 皆為運作良好的實機，但今次發表的 Escobar Fold 2，卻滲出了濃濃的騙局味道 － 一方面要以此價錢買到與 Galaxy Fold 同等的硬件幾乎不可能，另一方面其宣傳物料又有明顯的造假痕跡，實在很難叫人為它投下信任一票，各位有心想買機的話，請務必要再觀望多一段長時間再作決定。