【武漢肺炎】著名分析師料20年首季Apple iPhone出貨量因疫情大跌

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【武漢肺炎拖累iPhone出貨？】武漢肺炎肆虐全球，疫情目前未能受控，打擊各行各業。尤其是智能手機業界更是首當其衝，皆因大部份品牌過去十多年均以中國為生產基地。儘管近年因中美貿易戰的關稅較量波及，陸續有品牌將生產線撤出中國而搬向東南亞廠房，但仍有部份行業龍頭紮根中國，Apple就是其中之一。因此，今年初的iPhone出貨量將受疫病拖累。

Apple著名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）發表新報告，預測新型冠狀病毒如何影響今季iPhone出貨量，以及2020上半年全球智能手機市場可能受到的影響。他預計iPhone出貨將會受挫，首季出貨量下調。第二季有否改善則視乎武漢肺炎疫情能否受控，言之過早。

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早前外媒報導稱，中國爆發新型冠狀病毒，令兩大iPhone代工新產商富士康及和碩公司， 因廠房離武漢只有500公里距離，於農曆新年假期後面臨生產中斷。《日經亞洲評論》亦報導，Apple已經預定了舊款iPhone及iPhone 9的訂單達8,000萬部，但因為疫情原因，原定於2月第三星期開始的大規模生產將會推遲。

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天風國際證券分析師郭明錤表示，根據最新調查iPhone的供應鏈正受新型冠狀病毒疫情影響，2020年首季iPhone出貨量將只有3,600萬至4,000萬部，即下調10％，可能較去年同期的3,800萬低。

展望未來，郭明錤表示很難根據目前冠狀病毒的流行情況來預測第二季出貨如何，疫情或會在來季繼續影響供應鏈。郭明錤不會更改任何盈利預測或Apple股票的目標價格，他建議投資者在新型冠狀病毒疫情穩定後重新關注iPhone供應鏈。而Apple早前已宣佈因疫症蔓延，暫時關閉中國大陸所有Apple Store實體店。

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Apple最強分析師預計iPhone今年初出貨量將受武漢肺炎影響下調10%