iPhone 12 及 9 隨時延期　最強分析師預告富士康復工對銷情影響

iPhone 9 及 iPhone 12 隨時延期推出！Apple 的主要代工生產商富士康受武漢肺炎疫情影響，各廠房復工情況仍未明朗，到底會對今年 iPhone 出貨構成什麼影響？最強分析師天風證券郭明錤就向投資者發出最新預告，透露疫情下 iPhone 生產線最新情況。

iPhone 9 及 iPhone 12 的主要代工生產商富士康受武漢肺炎疫情影響，各廠房的復工情況暫時仍未明朗。雖然深圳市龍華區工業和信息化局已經澄清，指早前日本日經消息，富士康復工遭官方叫停屬不實報道，不過根據《香港01》的最新消息，富士康深圳廠房能否復工，有關的稽查工作至截稿時仍在進行中。

iPhone 12（預想圖）及 iPhone 9的出貨，很可能受到武漢肺炎疫情影響而延期。（ixbt.com）

不過，無論富士康能否在短期內復工，今次疫情對本年度 iPhone 生產線的影響是肯定的。天風證券國際，市場上最強分析師郭明錤就剛剛發布最新的投資報告，分析疫情對 iPhone 生產線的影響。郭明錤指出，富士康在鄭州的廠房是 iPhone 最重要的生產線，主力生產 iPhone 11 及 iPhone 9，原定於 2 月 2 日復工，現時已經延期接近一星期。（編按：根據路透社最新消息，鄭州廠房已經獲准復工）。

根據郭明錤的消息，富士康深圳廠房復工可能還要延期。（資料圖片）

而富士康的深圳廠房，本來是主力開發 2020 年度的全新 iPhone，郭明錤指有關開發部門並未有在農曆新年假期停工，而其餘生產線原定於 2 月 10 日復工，不過郭明錤相信廠房很大可能仍有延期復工一星期。

另一間 iPhone 代工廠生產商和碩聯合科技位於上海的廠房，根據郭明錤指出，專責 iPhone 11 及 2020 年度新 iPhone 的開發，已經在 2 月 3 日復工；至於和碩在崑山市的負責 iPhone 9 生產的廠房，原定於 2 月 10 日復工，暫時似乎仍要數日後才可以確定能否復工。

另外郭明錤亦表示，由於受到疫情影響，有太多不確定因素，暫時不會對今年 iPhone 的出貨量作任何的預測；不過他亦提醒投資者，今年 iPhone 的出貨量及銷情，很大可能受到疫情影響，以致出貨延期，以及市場的消費意欲亦可能受到影響。