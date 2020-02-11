iPhone 加 Apple Watch 對抗肺炎　推介 Apps 助你入睡加強免疫力

數碼生活
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香港人每日忙住搶口罩、搶紙巾，半夜又突然見到疫情導致疏散的消息，想瞓一個好覺談何容易？不過充足的睡眠，是身體增強免疫力的最要因素，要打贏武漢肺炎，睇睇以下幾款 iPhone、 Apple Watch 的睡眠 Apps 可否幫你瞓個好覺！

睡眠充足對保持身體的抵抗力非常重要，尤其是現代人習慣睡前拿著手機上網，結果更難入眠。以下幾款 iPhone、Apple Watch 睡眠 Apps，可以幫助大家改變壞習慣，令手機變成令你更容易睡一個好覺的工具。

iPhone、Apple Watch 上有不少 Apps 幫助大家保持身體健康，其中亦有幫助大家睡眠的 Apps。（Apple）

Pause 冥想幫你入眠

冥想聽起來好像是一些很神秘很遙遠的秘學，其實不過是一些讓大家放鬆自己暫停平日思緒的技巧。Pause 這一款 Apps，雖然用太極和正念修禪等的高深道理去介紹自己，不過簡單點說，就是讓大家跟著屏幕上一個小圓點去慢慢移動自己的手指，透過這一個緩慢的過程，幫助大家一邊集中精神去放低平日繁複的思緒，一邊慢慢放鬆自己，令你可以更輕鬆的入眠。Pause 這一款日本最受歡迎的冥想 App，近日更加是限時免費，不妨下載試試。

從 App Store 下載 Pause

Endel 簡單聲樂伴你入睡

睡覺前，放一點輕鬆的音樂、海浪聲、風聲一類，可以令人輕馳神經。Endel 這一類 App 不單可以播放以海浪聲、音樂組成的聲效，幫助大家入眠，而且更設有 Focus Mode 及 Relax Mode，以各種不同聲效，幫助大家集中及放鬆。Endel 更加可以在 Apple Watch 上使用，方便大家臨睡覺前放下 iPhone，免得又繼續閱讀 Facebook、Instagram。Endel 為訂閱服務類型 App，頭一星期免費使用，不過 $198 的年費就有點昂貴。

從 App Store 下載 Endel

Sleep Cycle 令你睡醒更輕鬆

我們平常睡覺，其實是一個個深層及淺層睡眠的循環，簡單點說，是淺層睡眠的狀態，要清醒是比較容易及沒有那麼令人疲倦的。Sleep Cycle 是一款鬧鐘 App，特別之處是可以利用 iPhone 的收音咪，分析用戶的睡眠狀況，大家只要設計一個起床的時段（大約一個小時的時段），Sleep Cycle 就會尋找大家的淺層睡眠狀態，去叫醒用戶。

從 App Store 下載 Sleep Cycle

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