MWC世界手機盛事因武漢肺炎將決定是否舉行　退出大廠名單再更新

新冠狀病毒引發之「武漢肺炎」疫情在全球繼續蔓延，而且並沒有停遏跡象，各地都陸續取消原定的大型活動。而在科技界方面，每年一度的手機界盛事 － 世界流動通訊大會 MWC 或也將面臨取消。

MWC 原定就將在 2 月尾於西班牙巴塞隆拿舉行，早前主辦單位 GSMA 就曾宣布活動如期開幕，只是不同廠商都有自己的考慮，先後宣布了退出參展，手機界別最為人熟悉的應該就要數 LG 以及 Sony，兩間大廠原定在 MWC 期間發表的機種都不會展出，及可能改成網上發表。

Sony 是每年 MWC 的常客，往年的 Xperia 1、Xperia XZ2 等旗艦機都是 MWC 展前發表的新作（林勇 攝）

然而，受影響最深的中國廠商卻大多數堅持留下來，華為、小米、OPPO、ZTE 三間中國手機廠商都先後表明會繼續留在 MWC 參展陣容中，照原定計劃展出新品的同時，會遵照 MWC 的指引，定期消毒展攤陳設，以及提早將中國員工送到當地，而附合 GSMA 早前提出的 14 天隔離標準。

以下就為大家帶來較清晰的名單：

就目前所見，著名大廠退出的數量明顯比留下的多（最後更新 2／12 13:15）

除了手機廠以外，不少 MWC 的大攤位常客如 Intel、AT&T、MediaTek 等等都已經宣布退出展覽，按此趨勢推論，即使最後 MWC 能夠如期舉行，場內也只會是大量的丟空攤位，是以有傳 GSMA 方面已召開會議，在今個星期五（2 月 14 日）進行表決，決定今屆 MWC 是否會如期進行。

資料來源：PhoneArena、AndroidPolice