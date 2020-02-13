Samsung Galaxy Z Flip推出　即睇三大最潮摺機分析邊部最好？

三星在美國三藩市舉辦Galaxy新品發佈會。除了每年都會推出的上半年旗艦機Galaxy S系列手機之外，三星在今年還推出全新的可摺疊手機Galaxy Z Flip。

可摺疊手機在最近的一年多時間裏成為了整個智能手機行業的一個新風潮，許多手機廠商都開始加緊了對可摺疊智能手機的研發。短短一年時間裏，就湧現了三款可摺疊手機的王牌，分別是Huawei Mate X、Motorola Razr以及今天發佈的Samsung Galaxy Z Flip。這三款可摺疊手機也各有優勢，下面就讓我們為大家介紹一下吧！

HUAWEI Mate X

華為Mate X是這三款可摺疊手機中最早公布且最早發售的一款。根據華為的計劃，今年三月他們將會推出搭載麒麟990 5G芯片的華為Mate Xs。華為Mate X最大的優勢在於它是第一款明確表示會支持5G網絡的可摺疊手機。華為Mate X 5G可以同時支持SA和NSA兩種組網方式，支持5G+4G雙卡雙待。

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另外，拍照也是華為Mate X的一大優勢。華為Mate X為後置四攝，分別為4000萬像素超感光主鏡頭、800萬像素長焦鏡頭、16000超廣角鏡頭、3D深感鏡頭。最高支持ISO 204800、45倍變焦範圍（3倍光學、30倍數碼變焦）、2.5cm超微距拍攝，支持OIS+AIS超級防震。

Motorola Razr

去年11月，摩托羅拉正式發佈了Razr摺疊屏手機，整個手機採用了過去翻蓋手機的設計，這樣的設計方案也與今天發佈的三星Galaxy Z Flip類似。Moto Razr在性能上並不突出，但是摩托羅拉把更多的精力放在了手機的設計身上。

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這款手機採用上下摺疊設計，零間隙鉸鏈使其能夠完全閉合。同時，這款可摺疊手機還配備了一塊外屏，在閉合狀態也可以繼續使用。讓粉絲最為驚喜的是，Moto Razr還原了摩托羅拉經典翻蓋手機V3的設計風格。

Samsung Galaxy Z Flip

三星Galaxy Z Flip的重要賣點無疑還是在摺疊屏身上。首先說鉸鏈，Galaxy Z Flip採用了懸空摺疊鉸鏈設計，全新的鉸鏈幫助Galaxy Z Flip可以實現任意角度的開合使用，這有點像筆記本電腦上的轉軸設計。如在自拍時都可以不用三腳架做支撐。

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三星Galaxy Z Flip摺疊屏的屏幕也大有講究，這款可摺疊手機引入了一個柔性超薄玻璃的材質來替代之前的CPI，這樣做的好處就是，屏幕摺疊壽命大增，可以達到20萬次摺疊。

結語

總體來看，可摺疊手機仍是整個智能手機市場的新鮮事物，三款已經發布的可摺疊手機也各有各的長處，這樣百花齊放的態勢對於用戶來說是最有利的。相信在未來，各個手機廠商還能為我們帶來更多新型態的可摺疊手機。

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