MWC 2020參展商因武漢肺炎退出　西班牙世界移動通訊大會正式取消

MWC 2020 （Mobile World Congress）在連日來多間參展商宣布退出的情況下，主辦機構 GSM Association 終於正式宣布，原定在今年 2 月 24 日在西班牙巴塞隆娜舉行，全球最大的電訊展世界移動通訊大會，將會因新冠狀病毒武漢肺炎疫情關係正式取消。

全球最大的電訊展，原家於巴塞隆娜舉行的 GSMA Mobile World Congress全球移動通訊大會，最後也因為武漢肺炎疫情對全球的影響，而要暫停舉行一年。

原定於西班牙巴塞隆娜舉行的 GSMA Mobile World Congress全球移動通訊大會，正式因為武漢肺炎疫情的影響，而宣布取消。（GSMA）

雖然主辦機構 GSMA 在本星期初曾經發出電郵，指 MWC 2020 在多間參展商宣布退出後，依然有達 2,800 間參展機構預期繼續參與，並且宣布一系列包括禁止來自湖北省的人士參與大會，以及曾經到過中國的參展商，需要先在中國以外的地區進行 14 日的自我隔離，不過 GSMA 最後始終為了防疲理由，正式在歐洲時間 2 月 12 日，宣布決定暫停舉辦本屆 Mobile World Congress。

GSMA 協會官方網頁正式宣布，取消今屆 MWC 2020 全球移動通訊大會。（GSMA）

Mobile World Congress 最作全球最大的電訊展，每年除了是各大廠商選擇公布年度新產品的場合外，更加是各大廠商、零件商、網絡商聚首一堂，討論接下來一年各項技術發展甚至制定各種通訊制式的盛會。今年正值全球 5G 起步的年份，暫時未知 MWC 2020 的取消，會否對全球 5G 發展帶來影響。

另外，Mobile World Congress 雖然鐵定暫停，但每年表揚業界貢獻的 Glomo（Global Mobile 的縮寫）Awards，則如無意外將會如期宣布。其中每年 Glomo 最重點的兩個獎項，MWC 2020 Glomo 最佳手機大獎及 Glomo 突破性設備創新獎，現時入圍名單如下：

MWC 2020 Glomo 最佳手機大獎入圍名單：

Glomo 突破性設備創新獎入圍名單：

記者已經聯絡 GSMA 有關方面，官方表示有關 Glomo 獎項頒佈的安排，將會在短期內正式公佈。