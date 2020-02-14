AirPods Pro 都有平價版？網傳 Apple 將推出多款「Lite」產品

Apple AirPods Pro 自推出以來，就極受用家歡迎。就算 firmware「2C54」版本把降噪效果削弱，也無影響 AirPods Pro 的銷情，現時在官網購買也要等約一個月才出貨。近日有消息傳出，Apple 將會推出一款平價版的耳機，名為「AirPods Pro Lite」。

又關武漢肺炎事？

受武漢肺炎疫情影響，Apple 在中國的代工廠房仍未知復工日期，今年預計推出的 iPhone 12 和 iPhone 9，或有可能會延期推出。除此之外，市埸氣氛和經濟都受到一定程度的打擊，因而出現 Apple 打算行平價策略的消息，如預計價格只要 399 美元的 iPhone 9、早前有消息傳出「HomePod Lite」，以及近日傳出的「AirPods Pro Lite」。

「AirPods Pro Lite」

外媒 Macrumors 指，Apple 可能與台灣供應鏈合作夥伴生產新一代的產品，包括 iPad‌﹑‌Apple Watch‌，以及「AirPods Pro Lite」耳機。目前沒有就「AirPods Pro Lite」推出更有消息，不過單從名字就能知道是 AirPods Pro 的平價版。

如果消息是真，「AirPods Pro Lite」的定位好似有點尷尬，在舊有的兩代耳機之間，可能是等於「AirPods 3」嗎？（林勇 攝）

AirPods Pro 如何平價？

AirPods Pro 平價版，第一時間想到的就是 AirPods 2，如果 Apple 把新耳機命名為「AirPods Pro Lite」，即是定位將會在 AirPods Pro 和 AirPods 2 之間。在兩者的升級上看，最重要的新功能就是降噪，如果失去降噪就完全沒有了「Pro」的特色，因此網上對「AirPods Pro Lite」的想法仍充滿疑問。

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資料來源：macrumors