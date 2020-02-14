【自製口罩防肺炎】醫院、消委會認證！網購買料每個只需$0.6

武漢肺炎（新冠病毒／COVID-19）令人人狂搶口罩，不過現時口罩炒到天價，十幾蚊個已算市價，很多人都未必負擔得起。最近，消委會就轉載了香港大港深圳醫院的影片，內容教導大家如何用身邊平價物品來自製安全口罩。記者就在網上搵齊這些材料，發現平均只需要0.6元便可以製作一個一次性使用口罩，加埋整個（可重覆使用）的防護套裝，幾蚊就搞掂。

最近香港大港深圳醫院就發放了一條自製防護裝備的影片，不單止澄清了口罩能否清潔後重用的傳聞外（當然不可以！），而且自製的口罩更得消委會認證，大家只需要用身邊不難搵到的物件，就算屋企沒有，在網上採購平均每個口罩成本只需要0.6元左右。對於買不到或負擔不到太貴口罩的朋友而言，的確是福音！

無論用「蒸」、或其他「消毒」方式，都不可以將口罩重用。（消委會 影片截圖）

需要用的材料一覽（消委會 影片截圖）

↓↓↓↓需要準備的材料及製作過程（點下圖放大解說）↓↓↓↓

+ 11 + 10 + 9

單單自製口罩因為沒有防水效能，因此要配合這款簡易眼罩來防飛沫才算安全（消委會 影片截圖）

↓↓↓↓網上採購到的材料平均價，HKTVmall、ParknShop及其他文具網店資料（點下圖放大解說）↓↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

以香港大港深圳醫院指需要購買的材料計算，記者上網於不同網店採購，合資格的廚房用紙成本約$0.1、皺紋膠紙成本約$0.1、防菌紙巾成本約$0.2、橡筋圈成本約$0.1以及包膠鐵線成本約$0.19，合共每個口罩成本大約$0.69。雖然難以以$0.2製作，但都已經十分便宜。當然這未計可重用的工具及面罩，加起來都非常便宜。