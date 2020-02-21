【武漢肺炎】在家工作改變串流聽歌習慣：K歌播放增、由朝聽到晚?

【武漢肺炎在家工作改變串流音樂使用模式】因應新型冠狀病毒COVID-19疫情蔓延，近幾周好多打工仔都home office防疫，在家辦公必然較平時返工輕鬆自在。一個串流音樂服務平台發表用家聽歌研究報告，發現在家工作也改變了人們聽歌的習慣和喜好。

武漢肺炎疫情仍未穩定，香港不少企業近期也安排員工彈性上班或在家工作；中小學目前也建議停課至3月2日，減低人群聚集帶來的傳播疫病風險。即使例假休息，市民也避免出街了。沒想到原來home office的輕鬆環境，也影響了打工仔和學生哥們使用串流音樂服務的模式。

不少人都鍾意邊工作學習、邊有背景音樂襯底，據說可使人更投入更有幹勁。Home office或home study也許令人們在聽歌方面更「放」？

音樂串流平台JOOX近日公布了港人「work from home 宅在家」時使用該服務的習慣和喜好，包括用家聽歌時段、收聽模式和喜好，以及其「K歌」功能使用比率。即睇報告內容數據如下（點擊放大圖片細睇）：

不知道你身為串流音樂平台使用者，近日聽歌習慣是否出現類似傾向？在家工作其中一個特別之處是電腦開啟甚麼網頁只有自己知，不怕被同事或上司行過望見在聽歌而尷尬，這也許是打工仔可以由朝聽到晚的一大原因吧。

防疫時期，一些串流音樂服務也有驚喜上架。好像Apple Music就引入日本配樂家久石讓的作品大結集《Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi》。此隻巨型專集乃久石讓40年音樂生涯精選，內有超過兩小時音樂，由久石讓本人指揮及鋼琴演奏，網羅動畫、電影配樂代表作如下（點擊放大圖片細睇）：

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精選集《Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi》及久石讓畢生作品包括30張之前只能分別購買下載的大碟，將同日於2月21日在Apple Music上線，加入串流歌庫。