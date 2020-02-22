Apple Music 獨家播 BTS 防彈少年團訪問　JOOX 明星直播陪你防疫

BTS 訪問 Apple Music 獨家有得睇！武漢肺炎搞到大家都減少出街，Work from home 之餘更加是禮拜六無節目！不過 Apple Music 訂戶就可以安坐家中（或者行山的時候睇 up to you），收睇 BTS 接受名主持 Zane Lowe 的英文訪問。另外，JOOX 亦會一連兩個週末舉行 LIVE 直播，由多位歌星陪大家抗疫。

BTS 防彈少年團貴為韓國 K-Pop 天團由紅遍全世界，就連在美國亦有不少 fans，早前更破天荒成為首支在美國格林美獎上表演的韓國組合，BTS 的 7 位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope 及 SUGA，與 Lil Nas X 多位歌手合演一曲《Old Town Road》。BTS 近日亦在 Apple Music 的音樂節目《New Music Daily with Zane Lowe》接受主持 Zane Lowe 的訪問，Apple Music 訂戶可以從 iPhone、iPad、iOS 裝置、macOS 電腦及 AppleTV 上獨家收看。

BTS 防彈少年團接受《New Music Daily with Zane Lowe》訪問，在 Apple Music 上獨家播出。（Apple）

BTS 隊長 RM 在訪問中以流利的英語代表團員對答，介紹最新歌曲《On》的意思，並解釋歌曲紀錄了 BTS 成團七年的歷程，及解構已經於 Apple Music 推出的全新專輯《Map of the Soul: 7》的製作理念，亦談及 BTS 成員在七年來在各方面的轉變和心路歷程。

訪問中更提到與美國女歌手 Halsey合作的單曲 《Boy With Luv》的經歷、BTS 在格林美頒獎禮上與 Lil Nas X、Diplo、Mason Ramsey 及 Nas 等重量級音樂人同台演出的心情，更談到 BTS 最希望合作的音樂單位。睇完上面的訪問片段，若果想收看 BTS 訪問的完整版本，大家可以在 Apple Music 的《New Music Daily with Zane Lowe》收看。

完整訪問：Apple Music《New Music Daily with Zane Lowe》

另外，JOOX 亦會在今日 2 月 22 日及下週末（28 日及 29 日），由晚上 9 時至到午夜，每 30 分鐘由不同的歌手主持《JOOX音樂選宅》的 LIVE 環節。

↓↓↓↓《JOOX音樂選宅》2 月 22 日 LIVE 歌手名單及時間 ↓↓↓↓

+ 2

今晚順序分別有 9pm 的許靖韻、9:30pm 的 Aka 趙慧珊@Super Girls、10pm 的林欣彤、10:30pm 的林奕匡、11pm 的陳健安及 11:30pm 的 Cheronna 吳嘉熙@Super Girls。至於 28 日及 29 日的直播，將於下星期公布。