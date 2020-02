Apple Music 獨家播 BTS 防彈少年團訪問　JOOX 明星直播陪你防疫

BTS 訪問 Apple Music 獨家有得睇!武漢肺炎搞到大家都減少出街,Work from home 之餘更加是禮拜六無節目!不過 Apple Music 訂戶就可以安坐家中(或者行山的時候睇 up to you),收睇 BTS 接受名主持 Zane Lowe 的英文訪問。另外,JOOX 亦會一連兩個週末舉行 LIVE 直播,由多位歌星陪大家抗疫。