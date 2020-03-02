iPhone 11 Pro 拍攝Lady Gaga《Stupid love》MV　真係咁易拍到？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Lady Gaga 久違 3 年，終於再出新歌，相信歌迷都相當興奮。新歌《Stupid love》的 MV 更吸引到一班科技熱好者留意，因為整個 MV 都是使用 iPhone 11 Pro 拍攝，而非拍攝影片專用的昂貴器材。

iPhone 11 Pro 拍攝專業 MV

iPhone 11 Pro 的三鏡頭在影相﹑拍片的效果有多出色，應該很多用家都感受到，景深﹑超廣角鏡﹑4K 等，在眾多手機中都出類拔萃，但沒想到可以用來拍攝專業 MV。Lady Gaga 新歌《Stupid love》的 MV，全程用 iPhone 11 Pro 拍攝，導演 DANIEL ASKILL 指，iPhone 11 Pro 比以往使用的專業攝影器材輕巧，更易帶到不同地方取景，可能性更大。

影片中呈現的顏色很豐富，就算用手機拍攝也不失其他 MV（justjared 圖片）

DANIEL ASKILL 指出，拍攝過程中，可以同時在腳架和穩定器上放置多部 iPhone，直接拍攝主要畫面和慢動作。不過，筆者認為用 iPhone 雖可節省拍攝的成本和時間，但其實變相要增加後製的過程，可是這個賣點已帶來足夠的宣傳作用（噱頭）。

的確用 iPhone 11 Pro 拍攝，但周邊的輔助配件也不少（Google 圖片）

每個人都拍到？

雖然很多人都正在使用 iPhone 11 Pro，但當然並非所有人都能用來拍出這個質素的 MV。就算全程用 iPhone 11 Pro 拍攝，但過程中仍要依賴專業的穩定器和航拍機輔助，以及專業的打燈技巧，這不是隨便拿部 iPhone 11 Pro 上手就能完成的操作。

資料來源：BillboardJust Jared

iPhone Android都中招！手機WiFi零件現保安漏洞　即睇邊部機出事
Fujifilm X100V 數碼相機5代復古港版襲來 X-T200追加電子雲台
肺炎買口罩（3月2日）卓悅濕巾搓手液返貨　網店賣KF94口罩
華為Mate Xs搶先上手評測　摺疊屏手機經過一年發展有進步嗎？
細菌原來可以發電！配合空氣水分電源無限？手機充電更勁？
【新冠肺炎】港府終公布近6000大廈家居檢疫名單　即Check有無份
【新冠肺炎】女護士抗疫多天沒回家　兒子手機亂課金花光十萬積蓄
Apple Music 獨家播 BTS 防彈少年團訪問　JOOX 明星直播陪你防疫
Google申請恢復與華為合作！全因HUAWEI推出HMS嚴重影響利益？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。