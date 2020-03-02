iPhone 11 Pro 拍攝Lady Gaga《Stupid love》MV　真係咁易拍到？

Lady Gaga 久違 3 年，終於再出新歌，相信歌迷都相當興奮。新歌《Stupid love》的 MV 更吸引到一班科技熱好者留意，因為整個 MV 都是使用 iPhone 11 Pro 拍攝，而非拍攝影片專用的昂貴器材。

iPhone 11 Pro 拍攝專業 MV

iPhone 11 Pro 的三鏡頭在影相﹑拍片的效果有多出色，應該很多用家都感受到，景深﹑超廣角鏡﹑4K 等，在眾多手機中都出類拔萃，但沒想到可以用來拍攝專業 MV。Lady Gaga 新歌《Stupid love》的 MV，全程用 iPhone 11 Pro 拍攝，導演 DANIEL ASKILL 指，iPhone 11 Pro 比以往使用的專業攝影器材輕巧，更易帶到不同地方取景，可能性更大。

影片中呈現的顏色很豐富，就算用手機拍攝也不失其他 MV（justjared 圖片）

DANIEL ASKILL 指出，拍攝過程中，可以同時在腳架和穩定器上放置多部 iPhone，直接拍攝主要畫面和慢動作。不過，筆者認為用 iPhone 雖可節省拍攝的成本和時間，但其實變相要增加後製的過程，可是這個賣點已帶來足夠的宣傳作用（噱頭）。

的確用 iPhone 11 Pro 拍攝，但周邊的輔助配件也不少（Google 圖片）

每個人都拍到？

雖然很多人都正在使用 iPhone 11 Pro，但當然並非所有人都能用來拍出這個質素的 MV。就算全程用 iPhone 11 Pro 拍攝，但過程中仍要依賴專業的穩定器和航拍機輔助，以及專業的打燈技巧，這不是隨便拿部 iPhone 11 Pro 上手就能完成的操作。

資料來源：Billboard﹑Just Jared