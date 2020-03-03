【新冠肺炎】Apple不放棄中國？Tim Cook表示樂觀：疫情只是暫時

蘋果公司（Apple）首席執行官庫克（Tim Cook）日前在接受採訪時表示，蘋果不會因為疫情引起的生產中斷而撤出中國，現在的疫情是「暫時的」。

庫克表示，蘋果在中國的供應鏈比較重要，但他也會繼續關注韓國和意大利的情況，因為蘋果在這兩個國家也有供應商和業務。

Tim Cook (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

同時庫克在提及蘋果供應鏈和供應鏈團隊時還稱：「我們經歷過地震、颶風、火災、洪水、海嘯、SARS，這是一份很長的名單，運營團隊都深入地一一解決了，當事情告一段落後，我們需要問自己的問題是，那些地方的供應鏈有沒有韌性，我們是否需要做出一些改變？」

這將需要一些時間，但總的來說，我認為現在的疫情是暫時的，不會長期持續。 庫克

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當被問及疫情是否會影響6月當季的業績表現時，庫克說：「現在還是2月份，有理由對未來感到樂觀，我們還是拭目以待吧。」

蘋果最近撤銷了對3月當季的營收展望，理由是iPhone生產受限以及該公司由於疫情而關閉了中國門店。

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