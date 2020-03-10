Huawei Mate Xs 摺機中國炒上6萬人民幣！香港竟有行貨上市？

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講起摺機，近期當然就是 Samsung 出品的 Galaxy Z Flip，但有摺機的手機廠可不止 Samsung。

今日（3 月 10 日）華為就突然宣布，旗下的加強版摺機作品 Mate Xs 將會在香港上市，使之成為第二間在香港推出可摺疊智能手機的廠商。

上年度華為發表摺機 Mate X，後來因種種原因未能將之推出到國際市場，相隔一年之後決定加強規格及設計，在早前發表了 Mate Xs 這部加強版。

Mate Xs 採用全新的 Kirin 990 處理器，是一部支援 5G 的摺機，對比 Mate X，除了機身變得較細小之外，機身邊緣變得更圓滑，中間的軸承位置也加入了鋯金屬物料，使之更為耐用（圖 Huawei）

Mate Xs 在中國內地開售後反應熱烈，雖然本身售價不菲，但依然被人搶購一空，甚至一度傳出高至 60,000 人民幣的炒價。既然如此缺貨，大家都以為 Mate Xs 與 Mate X 一樣、在港供貨無期吧？

然而華為就在今日宣布，Mate Xs 將會於 3 月 10 日開始預售，並於 3 月 18 日正式上市，而售價則為＄19,888。雖然對比起 Galaxy Z Flip，Mate Xs 的售價高近一倍，但如果內地炒價持續，香港行貨推出後隨時會出現高價收購，到時隨時有買就有賺。

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