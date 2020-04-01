Fender AE1i iPhone 聽歌神線配原廠線控耳機 千鬆全套抵玩

年初推出的Fender AE1i 「聽歌神線」 iPhone lightning to 3.5mm 轉駁線，市面已賣到斷貨，廠商為推動肺炎淡市，新一批Fender AE1i將以數量限定方式推出連耳機套餐，跟Fender PureSonic Wired 3.5mm線控耳機，足足慳$580！

【先來了解iPhone 聽歌神線 Fender AE1i】由於硬件輸出限制，iPhone原裝lightning to 3.5mm 轉駁線從來都係出爛聲，不喜歡用藍牙耳機又想要靚聲，Fender AE1i 「聽歌神線」就幫到你。

（詳細介紹請點擊：【評測】Fender AE1i iPhone 聽歌神器 向原裝轉接線講再見）

Fender AE1i 轉駁線原價為＄880，不足千元玩Fender名牌，本身已經相當熱賣，Fender代理就決定毒一毒玩家們，體驗一下iPhone用有線耳機聽歌究竟有幾好聽，決定配上同廠Fender PureSonic Wired 3.5mm線控單動圈耳機（單價$780）做一個特價套裝。

這款Fender PureSonic Wired其實即是有線控的Fender Nine 0，使用9.25mm動圈單元，只是省卻了2 PIN換線頭、改用固定的手機控制線。套餐價 $1080（原價 $880 + $780 ＝ $1660），足足平了$580！

為何會有這套餐出現呢？原來，iPhone要用三廠線控耳機，若果沒有MFi蘋果認證，就算經原裝駁線入iPhone，線控都有機會無法使用，代理近日發現，Fender AE1i 「聽歌神線」竟令這些跟iPhone相性不合的線控耳機重生！



方法簡單：

1）升級AudioEnhancer app至最新2.18版本

2) 連接Fender AE1i至Lightning插口，並在app內揀「UPDATE」更新硬件firmware。

3）在info中選擇「Headset Mic」為「on」

Fender AE1i 專用app「AudioEnhancer」很快就會更新，可控制手機及線控話咪使用。（鍾世傑 攝）

如此一來，你手上一些駁iPhone後用不到remote及通話mac的耳機，就可以正常使用。而未買Fender AE1i的人，這套餐實在是抵，可以一戰。