西甲停賽期轉用FIFA 20分勝負？20 隊派球星出賽　網上免費直播

【武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）】因疫情影響，全球多個運動職業聯賽都陸續暫停。球迷足不出戶，但又沒比賽睇的痛苦真的相當折磨。但終於有好消息出現，就是今個周末將會看到超多埸前無古人的西甲比賽，不過將會在線上進行。熟悉的球隊﹑球員﹑對手，不過將埸地移師到《FIFA 20》。

西甲「重開」的導火線

故事的開端要追溯到 3 月 15 日（西班牙時間），在西甲（西班牙甲組足球聯賽）停賽的時期，西維爾的 Sergio Reguilon 和貝迪斯的 Borja Iglesias 在《FIFA 20》上，踢了一埸本應在該星期進行的西甲比賽。同時，這埸《FIFA 20》比賽在 Twitch 直播，吸引到多達 6 萬名觀眾收看。

西維爾大戰貝迪斯改為線上進行，兩名球員在《FIFA 20》上為球隊出戰（Twitter @sergio_regui 圖片）

兩個球員的遊戲變成整個西甲

促成這兩名球員進行《FIFA 20》比賽的電競玩家 Ibai，看到大家「餓波」情況嚴重，當日直播後在 Twitter 上，邀請西甲全 20 隊派出球員，進行一埸史無前例的線上錦標賽，沒想到西甲的球隊全部答應邀請，把西甲的比賽帶到《FIFA 20》。而當日代表球隊出席的球員也粒粒皆星，當中教矚目的如皇家馬德里的阿辛斯奧（Asensio） ﹑馬德里體育會的 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente） 和巴塞隆拿的沙治羅拔圖（Sergi Roberto）等。

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Ibai 以及多名球評也會出席這三天的直播，陣容有如現實比賽（Twitter @IbaiLlanos 圖片）

直播抽籤都迫爆聊天室？

早前，Ibai 已經在 Twitch 上進行比賽的抽籤，誇張的是這埸「土炮」的西甲抽籤大會也吸引到 7 萬名觀眾，可想而知大家有多期待這次的西甲《FIFA 20》錦標賽。比賽將會分三日進行，西班牙時間的星期五﹑六將會進行 16 強和 8 強比賽，星期日將會進行 4 強 和決賽定出西甲《FIFA 20》錦標賽的冠軍。今次的比賽將會全程在 Twitch 上免費直播，而直描的收益（donate／廣告）將會捐贈到西班牙的防疫事務上。餓了很多日波的足球迷或《FIFA》玩家，千萬不要錯過這次機會，支持自己心愛的球隊和球員。

第一日比賽的直播時間將會在香港時間 21 日凌晨 2 點進行，有興趣可以留意 Ibai 的Twitter和Twitch。