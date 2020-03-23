華為 P40 新手機詳細規格：將配置自家製 XD Fusion 攝影晶片

雖然肺炎疫情持續，但華為依然如期在 3 月 26 日舉行新品發布會，預料 P40 系列將會如期而至。

華為早前已經預告過今次發表的主角是 P40 系列，而 P 系列一向是華為旗下的拍攝皇牌機種，究竟今代 P40 拍攝方面又有多強？最近就有人流出了 P40 系列當中的「高配版」 P40 Pro 的詳細規格，其中與拍攝有關的硬件頗令人期待。

據最新流出的消息指，P40 Pro 將會採用 6.58 吋的全面屏幕、Kirin990 處理器，其機背總共有 4 個鏡頭，分別為 5000 萬像素的主鏡頭、4000 萬像素的超廣角鏡，以及 1200 萬像素的長焦鏡以及一支 ToF 測距鏡頭。

而加入了遠焦防震的鏡頭模組，最多將支援 50x 的 SuperSensing Zoom 複合變焦。從變焦倍數上看，P40 Pro 與上年度的 P30 Pro 一樣最高支援 50x，不過較令人在意的，是 P40 系列據說將會加入華為自家研發的 XD Fusion Engine 拍攝晶片，可以將與拍攝相關的運算獨立處理，有助提升拍攝速度及畫質，情況就與 Google 為「親生仔」Pixel 手機加入 Pixel Visual Core 類似。

P40 系列或將加入華為自家研發的 XD Fusion 拍攝晶片（圖 Thai Mobile Center）

據另外的情報顯示，今次的 P40 系列在 P40 Pro 之上還另有一部更強的 P40 Pro+，其鏡頭數甚至比 P40 Pro 再多出一支，據聞會是一支 3x 變焦的 800 萬像素鏡頭，對於日常拍攝的泛用性會相對再提高一點，但在缺乏拍攝樣本的情況下，暫時我們還未能定斷商個 P40 系列的拍攝能力究竟是有多強大。

資料來源：Twitter、ThaiMobileCenter