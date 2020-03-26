【新冠肺炎】Apple Store大中華區以外暫關店 蘋果：視乎疫情重開

【武漢肺炎下 Apple Store 重開有期？】全球新冠肺炎疫情未有緩解，3月13日起蘋果暫時關閉除了大中華地區、全球約510間中大部份的Apple Store，日前蘋果公司零售高層向員工發出備忘錄，計劃重開在大中華區以外暫時停業的部份Apple Store。

新加坡Apple Store可能成為最早復業的零售點 【HK01 圖片庫】

4月上旬或重開部分Apple Store

管理Apple Store及AOS 網店的 蘋果零售及顧客業務高級副總裁 奧拜恩 （Deirdre O’Brien），日前向員工發出備忘錄，表示正預計部分商店可能會在4月上旬重新營業，早前原擬定3月下旬重開改為直至另行通知，但亦要視乎各地疫情發展決定各地區復業時間。

預計除大中華地區外已暫時停業的Apple Store地區計，新加坡病例較少、涉及Apple Store店面公共空間面積較小，可能會是首先重開的地區；至於歐美地區Apple Store，由於現時武漢肺炎病例集中在歐美地區爆發，預計美國境內、歐洲地區的Apple Store 率先重開可能性不大。

大中華區以外的Apple Store因疫情暫時停業，唯包括香港的大中華區Apple Store仍繼續營業。 【路透社】

至於大中華區Apple Store不受影響繼續營業，亦針對疫情採取安全措施，包括進入商店之前進行體溫檢測，控制顧客進入店鋪及減少店內聚集人數。奧拜恩指，已經提供資源協助零售部門員工，學習保持健康並建立舒適工作空間。

資料來源：9to5Mac