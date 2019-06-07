加拿大博物館展出夾萬「鎖死」40年　男子隨心估密碼第一次就成功

一加拿大男子米爾斯（Stephen Mills）在參觀加拿大艾伯塔省Vermilion Heritage Museum時，意外解鎖博物館內塵封40年的保險箱，並且一試就成功。

英國《衛報》報道，多年來，這重達900公斤、黑色大型金屬箱子一直放在博物館開放民眾解鎖。該保險箱為1990年代Brunswick飯店易手後捐贈給博物館的禮物。自1970年代後期就再沒有人打開過，直到米爾斯拜訪。

男子與家人到弗米利恩（Vermilion）這小鎮露營，因為路過當地順便到它的博物館逛逛，豈料此行讓他和家人獲得如此開心的回憶。

保險箱製造商也無法提供開鎖辦法，一名開鎖匠表示保險箱太久沒開，導致鎖頭失去靈敏度。米爾斯5月拜訪博物館看到保險箱，詢問解說員是否能試試看，表示讓孩子開心一下也好。米爾斯將他的耳朵靠在保險箱上，開始轉動鎖盤。他在0到60的號碼中，選了20、40、60試試看。他順時針轉三圈到20，逆時針轉兩圈到40，再順時針轉一圈到60，之後「卡一聲」，保險箱被打開了。

保險箱內沒有寶藏，只有1970年代Brunswick飯店的店菜單及收據。米爾斯打開之後，博物館人員用膠帶把鎖盤地方封住，確保保險箱不會再被鎖上。米爾斯說：「也許我未來可以靠這個賺錢！」

加拿大男子米爾斯（穿格子襯衫者）成功解開一個擺放在博物館四十年的保險箱，並且一次就成功。（Facebook@Stephen Mills）

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