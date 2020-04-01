【5G 啟動】4G 用戶都有意外收獲？ 4G機實測傳輸速度竟有提升

香港的 5G 服務在 4 月 1 日凌晨正式啟動。根據我們以實機現場實測，5G 手機的下載資料速度隨時是 4G 的幾倍。 然而在用4G 手機的各位也未必一定要急於買新機、上新 Plan，因為據我們今日的實測，4G 網絡的速度似乎都因著 5G 的推出而有所增進。

編輯實機測試 4G 提速

就在 4 月 1 日早上，我們幾位編輯在試用 5G 連線的同時，也同時測試了自己手機的 4G 連線，當中包括了未支援 5G 的 iPhone，發現對比未開通 5G 之前，今日的速度測試有明顯提升。

從測速的紀錄可見，今日的測速（紅框）明顯要比幾個月前的測速（綠框）要快幾倍有多（圖 林勇）

即使在較多用戶的市中心地區，4G 的速度數據亦明顯要比平時更快，低至 10～20％，高則依然有幾倍增長，但在移動中以及更多人的環境下，4G 的下載速度又重新回落到 20Mbps 左右：

4G 突然升級有玄機？

對於 4G 速度有提升，我們感到興奮之餘當然也會想要知道 4G 網絡突然「升級」的原因，為止我們有詢問過幾個電訊商的代表，但並沒有得到確實回覆，最後也只是從某間電訊商的分店店員處得到「4G 有升級」的簡短且非官方的答案，背後原因還只能靠我們有限的資料推測，得出的可能原因有幾個：

1. 基站軟／硬件有升級

可能因應 5G 網絡的推出，各地方發射基站的韌體會有同步更新，又或者電訊商會為了應付因 5G 而突然增加的資料傳輸需求而加大基站輸出，間接使 4G 網絡的速度也因而受惠。

然而在多用戶爭奪資源時，這些多出來的網絡資源仍會被瓜分，這亦解釋到為何進入行走中的車廂內時，傳輸速度會下調。

2. 為 5G 客戶提供後備（Fall Back）方案

由於 5G 網絡在速度上比 4G 快，但在初推出階段覆蓋地域稀少，在策略上而言，電訊商絕對有理由加強 4G 網絡的傳輸以讓目前已升級至 5G Plan 用戶在收不到 5G 訊號的時候感受到太明顯的差距。

目前沒有 5G 訊號時，手機會降至 4G 或 4.5G（林勇 攝）

然而這究竟是此前電訊商為速度加上了限制，又或是在本來的基礎上再行加強？那就不得而知了（話說幾間電訊商一直以「無限」為宣傳重點，如果施加限制，是可能有違商品說明條例的）。

3. 多客戶升級至 5G

另一個可能性比較低的原因，是因為已升級至 5G 的用戶人數眾多，驟然將 4G 網絡的用戶量減少，在多分出來的網絡資源下，4G 傳輸速度也會跟著提升。這個說法絕對成立，然而重點是究竟升級 5G 的香港手機用戶人數，是否真的可以多到讓 4G 網絡的負擔突然減輕數倍？