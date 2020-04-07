Macbook Pro 13 Apple或突發推出？蝴蝶鍵盤料未成絕響

【Macbook Pro 13 2020 傳聞】Apple早前突然推出iPad Pro、Macbook Air雙雙升級，亦有傳為WWDC 2020前做足準備，將會有更多「突發」產品推出，蘋果其中一部盛傳已久的Macbook Pro 13吋，雖然已推出16吋、傳說中的14吋版本尚待推出，但亦不減13吋版本的消息流傳，日前有Youtuber透過Twitter宣稱，這部傳說已久的Macbook Pro 13 2020版本將於下月推出！

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Macbook Pro 13新版有望推出，但傳仍採用蝴蝶式鍵盤【Apple HK】

著明蘋果分析師 郭明錤（Kuo Ming-Chi）早前預測，蘋果計劃於2020年第二季 全面推出 剪刀式鍵盤 ‌MacBook Pro及MacBook Air ，一如預測Apple已在上個月推出MacBook Air 剪刀式鍵盤 2020版本，所以保留了13吋版本於第二季內推出，MacBook Pro 16吋版本去年尾亦已推出。

Youtuber洩密 Macbook Pro 13 5月出

Jon Prosser（@Jon_prosser）是一名Twitter用家，他本身亦是YouTuber，去年準確報道Google Pixel 4 漏洞成名，最近經常洩漏Apple相關消息；日前Jon貼上一道留言指，「New 13” MacBook Pro (codename J223) coming next month.」，蘋果將於5月推出一款代號J223 的 MacBook Pro 13吋新版。

If everything goes well...



New 13” MacBook Pro (codename J223) coming next month. pic.twitter.com/2LGXy6w9Ya — Jon Prosser (@jon_prosser) April 4, 2020

沿用固有蝴蝶鍵盤

Jon Prosser亦指，Apple可能會推出MacBook Pro 新尺寸，與郭明錤所指的14吋新型號大致吻合，但尚未清楚14吋Macbook Pro是否會出現下一輪產品更新中。或代替原有的Macbook Pro 13，或將Macbook Pro 13停產；但Jon指Apple即使推出新型號Macbook Pro，只會更新處理器配置，有望以intel 第十代 Ice Lake（10nm製程）處理器的形式作出升級，鍵盤上或仍沿用固有的蝴蝶式鍵盤，相信Apple仍儲備一定數量的第三代蝴蝶式鍵盤，或以推出Macbook Pro 13來一次「大清貨」。

Apple 產品疫情下影響出貨？

Apple曾表示，會把工廠工人的健康考慮放在首位，於中國的生產線仍未全面恢復，而包括iPhone的最大的組裝工埸鄭州富士康，即使以獎金鼓勵員工上班也成效有限。iPhone出貨預期將受影響，Apple今年首季業績或大受打撃。回顧早前報導（點擊放大圖片細睇詳情）