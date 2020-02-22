Macbook Pro 13 2020版硬件規格流出 支援Wifi 6顯著提升顯示速度

【2020 Macbook Pro 13 傳聞】早前傳出，Macbook Pro 在2020年內將有更新版本，棄用蝴蝶式改回較剪式鍵盤消息後，似乎未有新傳聞；但日前外媒報道，來自一名知名Twitter蘋果爆料者，2020新款 MacBook Pro 的規格將有大幅提升！

Macbook Pro 13吋版本，除鍵盤轉換軸承設計外，新版硬件規格將有顯著提升 【圖片 PAKUTASO】

Twitter爆料者 「_rogame」（@_rogame ）去年曾披露早前推出的MacBook Pro 16吋版採用 AMD 5500M 一鳴驚人！而 _rogame 最新取得消息指，2020年Apple更新的13吋版本 MacBook Pro，處理器方面會用上頂級配置：由2109年版採用 Intel Core i5 8279U 2.4GHz處理器，更新後會採用最新的第10代 Intel i7 1068G7 2.3GHz處理器（加速運行同樣可達4.1GHz），亦會有64MB / 128MB eDRAM選擇，於是 _rogame 以所列配置，在硬件測試軟件Geekbench 5中找到未推出的跑分資料，得出以下分數：【點圖放大】

左邊為2020年Macbook Pro硬體規格，與2019年配置比較 【@_rogame Twitter圖片】

Time Spy



i5-8279U 4C/8T 2.4GHz base 4.1GHz boost + Iris Plus 655 with 128MB eDRAM 28W (2019 13" MacBook Pro)

vs

i7-1068NG7 4C/8T 2.3GHz base 4.1GHz boost 28W (2020 13" MacBook Pro) pic.twitter.com/Ogr4sfGGNa — _rogame (@_rogame) February 15, 2020

從Geekbench 5跑分資料顯示，Intel Core i7-1068G7 處理器在軟件中取得 3,876 分，2019年Macbook Pro採用Intel Core i5-8279U 高超過一成（約 12%） ，而在顯示處理能力（3DMark等顯示分數）也比 2019年版平均超出接近三成（平均29%） 。最新第10代 Intel Core 處理器 代號 Ice Lake， 兩款將被Macbook Pro 13採用的i7-1068G7和i5-8279U同樣是10nm製程、4核心 / 8線程 處理器，繪圖晶片Iris Plus均支援AI人工智能運算、Wi-Fi 6 及 Thunderbolt 3，同時會比2018年版Macbook Pro更慳電，亦是首次蘋果以Intel最頂級CPU放於Macbook Pro系列。