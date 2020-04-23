新 iPhone SE 屠殺中階 Android？5 個必入手 SE 理由

新 iPhone SE 以 $3,399 起定價開賣，除了是歷來最抵玩 iPhone 外，更直接威脅中階 Android 市場，有科技網站更認為 SE 已經殺敗尚未推出的 Pixel 4a！到底 iPhone SE 是否真香？以下就為大家分析 5 個必入手的理由！

新 iPhone SE 配備 Apple 最新最頂級的 A13 Bionic 處理器，但以超抵玩價 $3,399 起開賣給，直接威脅 Android 中階市場。AndroidCentral 早前就撰文指出，iPhone SE 已經擊敗尚未推出，預計定價將會同樣為 US$399 的 Google Pixel 4a。iPhone SE 更包括很多中階 Android 手機未能提供的賣點，以下就為大家列出 5 個真香必入 iPhone SE 的理由。

iPhone SE 真香價推出，5 個理由足以屠殺中階 Android 市場。（Apple）

1）iPhone SE 配備最強 A13 Bionic 處理器

iPhone SE 配備最新 A13 Bionic 處理器，效能表現跟旗艦 iPhone 11 Pro 系列同級。（Apple）

iPhone SE 配備跟 iPhone 11 系列完全相同，現時效能最強的 A13 Bionic 處理器。根據多個測試報告，A13 Bionic 在效能上比起 Qualcomm Snapdragon 865 及 Huawei Kirin 990 等 Android 陣營最強的處理器更加高效，將會推出的 Pixel 4a，更可能只會起用中階的 Snapdragon 730 處理器；而現時香港市場上配備 Snapdragon 865 最便宜的，已經要數定價 $4,999 的小米10，換言之 iPhone SE 在性價比上，暫時領跑整個中階手機市場。

2）iPhone SE 有機會享用達 4 年更新

iPhone SE 配備最新處理器關係，iOS 往後幾年的新功能，理論上都可以使用。（Apple）

正正因為 iPhone SE 配備跟 iPhone 11 完全相同的 A13 Bionic 處理器，換言之 Apple 將會為 iPhone SE 推出跟 iPhone 11 系列完全相同的 iOS 更新，預計未來 4 年，SE 都可以一直享用最新版本的 iOS 升級；同價位的 Android 產品，大概最多只能享用 2 年到 3 年的版本升級。

3）iPhone SE 支援 IP67 防水防塵及無線充電

iPhone SE 支援 IP67 防水防塵及無線充電，同價位 Android 沒有太多同時配備上述功能的選擇。（Apple）

iPhone SE 沿用 iPhone 8 機身設計，亦繼承了 iPhone 8 的 IP67 防水防塵標準。須知道 IP 標準的防水規格，一般只出現在高階的 Android 產品之中，就連昔日以防水為賣點的 Sony，近年的中階產品亦不再防水。另外，雖然近日 Android 產品比 iOS 產品更早加入無線充電技術，但在 iPhone SE 的價位，無線充電始終未算普及，亦成為 SE 對比中階 Android 的一大優勢。

4）iPhone SE 有更好的 iOS 配套

iPhone SE 使用 iOS 平台，對比起廠商眾多的 Android 平台，後者的碎片化問題始終非常嚴重，而 iPhone SE 就可以透過不少跟 iOS、macOS 公享的協定，例如 AirDrop、AirPlay 等功能，輕易跟其他 iPhone 用戶或者 Mac 電腦、Apple 電視連接，分享或者共用相片、影片等。另外，Apple 更為 iPhone SE 用戶送出一年免費 AppleTV+ 訂閱服務，令 iPhone SE 更加抵玩。

5）iPhone SE 將會更加保值

Apple 一直為旗下產品提供長時間更新，iPhone SE 亦肯定會比同價位 Android 產品更保值。（Apple）

Apple 的產品在易手市場一直比較保值，這個不單止是品牌效應問題。例如上文提到，iPhone SE 使用現時最強的處理器，以及可以支援起碼 4 年的平台更新，這些亦是 Apple 產品非常保值的原因。可以說入手 iPhone SE，就算下年度想轉要 5G 版本的 iPhone，換購的成本考慮亦會比同價位的 Android 手機低得多。

資料來源：AndroidCentral