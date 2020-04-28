小米 10 青春版發布 三千有找買到 5 倍光學變焦鏡頭

【小米 10 青春版】潛望鏡式鏡頭透過折射原理在纖薄的手機內做出光學變焦的作用，是近一年間才正式用在手機上的配備，暫時也只有寥寥幾部旗艦手機有用，用家不付出＄5000～6000 的價錢是買不到這種變焦體驗的。但小米在剛發表的新機小米 10 青春版上卻打破了現狀。

小米 10 青春版，單看名字可能會以為它是早前發表的小米 10 Lite 的中國大陸版本，其設計也的確是如出一撤，只是小米 10 青春版的顏色選擇更多一點。此機售價 2099 人民幣起，但一樣有著與旗艦機們看齊的 5 倍光學變焦鏡頭。

小米 10 青春版的設計與 10 Lite 十分相似，兩者同樣都是用 6.57 吋水滴全面屏，內裡也是用上同一枚 Qualcomm Snapdragon 765G 處理器、4160mAh 大電池

然而小米 10 Lite 與 10 青春版在硬件配置上就有著決定性的不同，就是小米 01 春春版的四鏡頭中，有一個換成了潛望鏡式的光學變焦鏡頭，支援 5 倍變焦。

小米 10 Lite 四個鏡頭中的 500 萬像素微距鏡頭換成了 5 倍光學變焦鏡頭，鏡頭之下用的是 800 萬像素感光元件，最多可以做到 50 倍的數碼變焦（圖 小米）

小米 10 青春版暫時只會在中國內地市場發售，由即日起於小米內地官網以 2099 人民幣起開放預訂，即使將配置加到最強的 8GB RAM + 256GB ROM 本，也不過是 2799 人民幣，換言之＄3000 港幣甚至更低就可以買到，不單是市場上最平價的 5 倍光學變焦鏡頭手機，更是目前支援 5G 連線的手機中最平價的一群。

於中國大陸市場，2099 人民幣起就有交易（圖 小米）

至於一向跟隨國際的香港市場會否一樣有 小米 10 青春版上市，目前仍然是未知數，暫時小米方面是有以 Mi 10 Lite Zoom Edition 的名義在國際發放消息，但同樣未有明確提及在中國外的市相場推出此新機。

資料來源：小米